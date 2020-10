Los Falcons cierran sus instalaciones ¿Cuál es la razón?

El coronavirus sigue encendiendo las alarmas en la NFL, que no logra deshacerse de este virus. Ahora los Falcons de Atlanta, tuvieron que cerrar sus instalaciones, debido a que presentaron múltiples casos positivos de Covid-19, a tan solo días de enfrentarse a los Minnesota Vikings. Los Falcons no han podido ganar en la presente temporada y ahora, se les ha sumado otra complicación más, el coronavirus.

El primero de los casos registrado dentro del equipo de la NFL, se presentó tras el partido correspondiente a la semana cinco de esta temporada, cuando el tacle defensivo Marlon Davidson, dio positivo por Covid-19, jugador que tuvo que ser puesto en cuarentena, el martes de esta semana. A raíz de esto, los protocolos de seguridad se intensificaron para evitar una posible cadena de contagios.

“Por precaución después de una nueva prueba positiva, hemos tomado la decisión de detener todo el trabajo en persona dentro del IBM Performance Field este jueves y realizaremos todas las operaciones de manera virtual. Esta decisión fue tomada en consulta con la NFL y oficiales médicos. La salud y seguridad de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad”. Indicó el equipo en un comunicado.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually.

De acuerdo a informacion de Adam Schefter de la cadena ESPN, el nuevo caso de positivo por Covid-19 se dio en un miembro del personal, más no en un jugador. Además, de acuerdo a información del Diario MARCA, serían cuatro miembros del equipo, incluyendo a Marlon Davidson, habrían arrojado pruebas positivas. Por ello, se vieron obligados a cerrar sus instalaciones en la mañana de este jueves 15 de octubre. Por ahora, el equipo realizará todas sus actividades de manera remota, y están a la espera del resto de pruebas PCR, para confirmar la totalidad de los contagiados.

Falcons’ rookie DT Marlon Davidson was placed on the Reserve/COVID-19 list yesterday. Now there are other tests the league is checking. But Falcons’ building is shutting down until there is more information. https://t.co/vsKiYBNUqQ

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 15, 2020