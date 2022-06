La nefasta predicción de rival para Khamzat Chimaev: ¿Contra quién será?

El peleador Gilbert Burns, el peso wélter de primera línea de la UFC, opinó recientemente acerca de una potencial pelea entre sus dos ex oponentes, el rey de las 170 libras Kamaru Usman y Khamzat Chimaev.

Burns luchó contra “The Nigerian Nightmare” por el cinturón en febrero de 2021 en la UFC 258, y Usman cortó la racha de seis victorias consecutivas del brasileño por nocaut técnico en el tercer asalto. Después de recuperarse contra Stephen “Wonderboy” Thompson en la UFC 264 en julio de 2021, “Durinho” convocó a Chimaev como su próximo oponente.

Fueron a la guerra en la UFC 273 en abril en lo que resultó ser un clásico de todos los tiempos. Ambos peleadores tuvieron éxito durante la pelea de tres asaltos, golpeando, magullando y derribando al otro. Y como cuenta la historia, Chimaev obtuvo la victoria por decisión unánime.

Burns habló recientemente con MMA Fighting sobre la posible pelea por el título de peso wélter entre Usman y Chimaev, quien ocupa el puesto número 3 según el ranking oficial de las 170 libras de la UFC. Y en resumen, Burns no ve a Chimaev obteniendo el oro de Usman.

“Kamaru, creo que la diferencia de coeficiente intelectual [sobre Khamzat]: el coeficiente intelectual hace una gran diferencia”, le dijo Burns al medio. “Creo que Kamaru es muy inteligente. Golpea fuerte. Kamaru me eliminó. En tres rounds, [Khamzat] no pudo eliminarme. Creo que Kamaru golpea más fuerte.”

“Creo que Kamaru, el coeficiente intelectual de lucha con lucha libre y golpes es mejor que este tipo. Con el tiempo, el movimiento, mezclando las cosas, los amagues, los ángulos, creo que Kamaru todavía está un nivel por encima de este tipo”.

Aunque Chimaev es un enemigo resistente, Burns cree que Usman ya ha visto lo que “Borz” tiene para ofrecer en las peleas pasadas de The Nigerian Nightmare.

“Creo que Khamzat será difícil, pero no es nada que Kamaru no haya visto”, dijo Burns. “Metí un derribo, él me derribó una vez, pero nada [serio]. El coeficiente intelectual de Kamaru es diferente”.

Burns ve a Leon Edwards como una prueba más sólida para Usman que Chimaev

Se cree ampliamente que el número 2 Leon Edwards obtendrá su próxima oportunidad con Usman. El inglés está invicto en sus últimas 10 peleas, desde su derrota por decisión unánime ante The Nigerian Nightmare en 2015.

Bueno, Burns ve que “Rocky” tiene más posibilidades de destronar a Usman en comparación con Chimaev.

“Leon Edwards, por los golpes, el movimiento”, dijo Burns. “Creo que Leon Edwards, la gente lo está olvidando un poco con tanto sobre Khamzat, pero sigo pensando que Leon Edwards es muy duro.”

Actualmente, Usman se está recuperando de una cirugía en la mano y se espera que regrese a finales de este año.

A Chimaev le iría mejor contra Colby Covington que contra Usman, dijo Burns

Antes de que Borz y Burns fueran a la guerra el 9 de abril, el presidente de la UFC, Dana White, confirmó que con una victoria buscarían contratar a Chimaev contra el peso wélter número 1 del ranking, Colby Covington. Sin embargo, han pasado casi dos meses y aún no está claro si esa pelea realmente sucederá.

Pero si Chimaev y Covington se encuentran dentro del Octágono, Burns cree que a Borz le irá mejor contra el intrépido luchador que contra Usman.

“Creo que Colby no ha sido probado”, dijo Burns. “Él va a tratar de luchar contra este tipo. [Khamzat] tiene manos pesadas. Tiene que respetar eso un poco. Una cosa que puede ser diferente es el ritmo y el cardio de Colby. Podría estar empujando a ese tipo a los últimos rounds.”

“Veremos si eso es lo próximo, o si serán Colby Covington y Khamzat Chimaev. Esa es una pelea un poco más reñida, pero creo que Kamaru está un paso por encima de este tipo”.

