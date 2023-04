Nate Díaz noqueó a un hombre en una pelea callejera en Nueva Orleans [VIDEO]

El ex peleador de UFC Nate Díaz fue filmado asfixiando a un hombre afuera en una pelea callejera el viernes por la noche.

Díaz asistió a la cartelera de boxeo MF & DAZN X Series 6 en el Centro de Convocatorias XULA en Nueva Orleans para apoyar a su compañero de equipo, Chris Avila, quien compitió en la cartelera y derrotó a Paul Bamba por decisión unánime.

En una escena que presumiblemente tuvo lugar después del programa Misfits Boxing, Díaz se metió con otro hombre. El video capturó a Díaz atrapándolo en una estrangulación de guillotina, lo que provocó que el individuo cayera inconsciente a la calle. Bloody Elbow informó que el hombre es Rodney Petersen, una estrella de TikTok conocida por parecerse a Logan Paul, el hermano de Jake Paul. Díaz y Jake están programados para boxear a finales de este año.

Mire el video a continuación del altercado de Díaz a través del tweet incrustado:

Nate Diaz choked out Logan Paul’s lookalike in New Orleans brawl pic.twitter.com/o3Fgs5tDB0 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) April 22, 2023

Díaz también arrojó una botella a una estrella de telerrealidad, no está claro qué provocó ambos incidentes

El icono de la UFC Nate Diaz estrangula a un doble de Logan Paul en una pelea callejerahttps://t.co/tX0QAxgfij — RT en Español (@ActualidadRT) April 22, 2023

Ese no fue el único incidente en el que estuvo involucrado Díaz durante su estadía en Nueva Orleans. Mientras estaba en el evento, Díaz le arrojó una botella a la estrella de telerrealidad Chase DeMoor. Ver a continuación:

Nate Diaz threw a water bottle at Chase DeMoor and incited a scuffle at tonight's Misfits Boxing event. 😬 🎥 @MisFitsBoxing pic.twitter.com/jfwRta3hdu — MMA Junkie (@MMAJunkie) April 22, 2023

Aunque no está claro qué provocó ambos altercados, DeMoor acudió a Twitter más tarde esa noche y escribió: “Nate Diaz decidió enojarse y tirarme una botella de primera, eso es lindo hermano @ NateDiaz209, pero la próxima vez no corras. Y deja de pasar las noches en el club tratando de usar tu carrera seca de MMA para atraer chicas universitarias mientras estás en Nueva Orleans”.

Díaz y Jake Paul boxearán el 5 de agosto

Es oficial! 🥊 🔥 Jake Paul vs Nate Díaz El Youtuber/Boxeador vs el ex UFC Será una pelea de Boxeo a 8 rounds. 185 lbs. El 5 de Agosto. pic.twitter.com/4K7U4BCyWd — Abraham Acosta (@Acostaabraham99) April 12, 2023

La pelea final de Díaz en su contrato de UFC se llevó a cabo en septiembre cuando usó el mismo estrangulador en Tony Ferguson, sometiéndolo durante el evento principal de UFC 279. Se anunció la semana pasada que Díaz hará su debut en el boxeo profesional frente a Jake Paul el 5 de agosto a través de DAZN.

Paul’s Most Valuable Promotions y Diaz’s Real Fight Inc. se están uniendo para entregar el producto. Según un comunicado de prensa recibido por Heavy, el partido se disputará en 185 libras. Ambos combatientes usarán guantes de 10 onzas y la contienda está programada para ocho asaltos.

“Además de Canelo, es lo más grande en el boxeo”, dijo Díaz en el comunicado sobre Paul. “Estoy aquí para conquistar eso. Soy el Rey de los deportes de combate y luego regresaré para obtener mis cinturones de UFC. Jodí a Conor [McGregor] por portarse mal y ahora aquí estoy de nuevo, como un Superhéroe del juego Real Fight, el Rey del juego Real Fight”.

Paul viene de la primera derrota de su aventura en el boxeo: una derrota por decisión ante Tommy Fury en febrero. Bueno, “The Problem Child” está listo para recuperarse y “noquear al Stockton G”.

“Mi última pelea no terminó como yo quería, pero el resultado fue lo mejor que le pudo haber pasado a mis aspiraciones boxísticas profesionales”, dijo Paul. “Ahora, el mundo piensa que soy vulnerable cuando todo lo que soy está más enfocado que nunca. Mi equipo quería que tomara una pelea fácil como KSI a continuación, pero no es así como estoy construido. Nate Diaz es considerado uno de los peleadores más malos de todos los tiempos, pero él y su equipo han estado hablando demasiado tiempo. La gente me dice que Nate ha estado entrenando con Andre Ward durante años. Que tiene una resistencia loca. Que se niega a dar marcha atrás.

“Bien por el jodido Nate. No me he olvidado de la bofetada detrás del escenario en Arizona, y el 5 de agosto, un niño problemático se reconstruirá y noqueará al Stockton G”.

Esta es la versión original de Heavy.com

