OFICIAL: Nápoles cambia el nombre de su estadio

Hace una semana atrás el alcalde de la ciudad italiana, Luigi De Magistris, declaraba que el Stadio San Paolo cambiaría de nombre tras la muerte de Diego Armando Maradona.

El viernes se oficializó esta promesa y un tributo al futbolista más grande que haya usado la camiseta del club de dicha ciudad. El San Paolo pierde su nombre para dejar paso al del excapitán del club tras la votación de una resolución que aprobó el cambio por unanimidad.

“Maradona encarnó el símbolo de redención de un equipo que, en los años más oscuros, demostró que es posible levantarse, ganar y triunfar, al tiempo que ofrece un mensaje de esperanza y belleza a toda la ciudad”, indica la resolución que fue aprobada.

El acto de la Comuna de Nápoles

En el acto se le recordó como “el más grande futbolista de todos los tiempos que, con su inmenso talento y su magia, homenajeó durante siete años la camiseta del Nápoles, entregándole dos campeonatos y otras prestigiosas copas y recibiendo a cambio de la ciudad amor eterno”.

Este cambio se suma a los múltiples homenajes que el equipo y la ciudad le han rendido en los últimos días previo, como lo fue el pasado jueves en el partido de Europa League.

Ya este domingo el Nápoles afrontó el partido liguero contra el Roma con una camiseta especial con rayas blancas y celestes para honrar a la Argentina del “Pibe de Oro”, símbolo eterno de la entidad partenopei.

Y al llegar al minuto 10, como ya ocurrió en otros partidos de la novena jornada de la Serie A, el árbitro detuvo el juego para que los dos equipos y sus cuerpos técnicos brindaran un largo aplauso al Pibe de Oro.

También hay una pancarta pegada a un anillo del coliseo napolitano con el lema: “Tu fallecimiento fue un golpe en el pecho, un dolor en el corazón. Nápoles te promete amor eterno”.

Previo a la llegada de Maradona en 1984, Napoli no había ganado un título en el máximo nivel del fútbol. Durante sus siete años en el sur de Italia, Maradona ganó dos scudetti en la liga italiana, una Copa UEFA, una Coppa Italia y una Supercoppa italiana. Para darle más perspectiva, Napoli fue el primer y único equipo en llegar a ese nivel en el fútbol de ese país y en Europa.

