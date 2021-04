Murió LeRoy Keyes: ¿Cómo murió la antigua estrella de los Filadelfia Eagles?

El mundo del fútbol americano está de luto, tras perder al legendario jugador LeRoy Keyes. La estrella de la NFL murió este jueves 15 de abril, a la edad de 74 años.

El exdeportista murió en su casa, en West Lafayette, Indiana, rodeado de su esposa y su familia, según lo reveló FOX59 en Indiana. No se informó la causa inmediata de la muerte, pero Keyes tenía problemas de salud, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva y una recurrencia del cáncer de próstata.

Keyes ganó sus galones como All-American en la Universidad de Purdue, antes de luchar por la fama de la NFL. Los Filadelfia Eagles lo seleccionaron con la tercera selección general en 1969. Pasó cuatro temporadas en Filadelfia (1969-72) y una en Kansas City (1973).

Una triple amenaza en el campo, Keyes jugó como corredor, esquinero y profundo. También contribuyó como especialista en devoluciones y recibió el apodo apropiado de “The Golden Mr. Do-Everything”. Logró seis intercepciones, el máximo de su carrera, y recuperó tres balones sueltos para los Eagles en 1971.

El jugador de 6 pies 3 pulgadas y 208 libras terminó su carrera universitaria con 2,090 yardas y 1,204 yardas recibidas. Fue el subcampeón de O.J. Simpson en la votación del Trofeo Heisman en 1968, cuando corrió para 1,003 yardas y 14 touchdowns. Keyes fue nombrado el mejor jugador de todos los tiempos de la escuela después de establecer récords de touchdowns (37), puntos (222) y yardas de uso múltiple (3,757).

The Eagles are saddened to learn of the passing of Leroy Keyes. — Philadelphia Eagles (@Eagles) April 15, 2021

“Esta mañana perdimos a un gran amigo y hermano del fútbol, ​​Leroy Keyes”, escribió el exmariscal de campo de Purdue, Mark Herrmann, en Twitter. “Era una verdadera leyenda de los Boilermakers, amado por todos. Extrañaremos su sonrisa contagiosa y su risa cálida. Se une a una legión de fanáticos de Purdue y amigos en el cielo que pueden cantar una vez más “¡Dale la pelota a Leroy!”.

Especialista en desegregación para el distrito escolar

Keyes trabajó como especialista en eliminación de la segregación para el Distrito Escolar de Filadelfia durante 16 años, después de que terminó su carrera como jugador.

Explicó el ímpetu de su trabajo posterior a la NFL a la revista Purdue Alumnus, en 2020. Keyes detalló su participación en una sentada que lo llevó a su arresto, para gran descontento de su familia.

“Participé en un par de sentadas (en sitios prohibidos). Los estudiantes en ese momento estaban molestos con la Guerra de Vietnam y la falta de profesores minoritarios en nuestro campus. Me arrestaron en una protesta y una foto mía cruzó el oceano. Mi tío llamó y dijo que no me envió a Purdue para ser un manifestante, comentó.

“A veces, tienes que tomar una posición si crees que algo anda mal. Crecí en Newport News, Virginia. Sabía de qué se trataba la segregación. Los estudiantes apreciaron que uno de los mejores jugadores de fútbol se sentara en una demostración con ellos”, agregó.

Keyes fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario en 1990 y nombrado en el Monte Rushmore de Purdue de los grandes de todos los tiempos en 2014. Esa distinguida lista incluye a Keyes, Drew Brees, Bob Griese y Rod Woodson.

Descansa en paz.

So sorry to hear about the passing of Leroy Keyes. He truly was “The Golden Mr. Do-Everything” for Boilermaker football and regarded as the pied piper of Purdue Athletics. Deepest condolences to Monica, his family and Boilermaker fans everywhere. RIP #23. pic.twitter.com/untl6tSbto — Tom Schott 🇺🇸💻⚾️🥨🚂 (@schottts) April 15, 2021

“Cuando se habla de la era más grandiosa del fútbol de Purdue, eso es lo que era”, dijo el ex receptor de los Eagles Calvin Williams, exalumno de Purdue, a través del sitio web de los Eagles. “Era tremendo, un jugador de dos vías”.

