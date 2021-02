Muere Vincent Jackson, ex de los Buccaneers, a los 38 años. ¿Cómo murió?

El ex receptor abierto de los Tampa Bay Buccaneers, Vincent Jackson, fue encontrado muerto en el Homewood Suites en Brandon, Florida, el 15 de febrero, informó el lunes la policía del condado de Hillsborough. Tenía 38 años.

Según la policía, Jackson se registró en el hotel el 11 de enero y se había quedado allí desde entonces. El 10 de febrero, la familia de Jackson lo denunció como desaparecido, informó la oficina del sheriff, y al día siguiente se inició una investigación. El 12 de febrero, HSCO ubicó a la ex estrella de la NFL en Homewood Suites, evaluó su bienestar y posteriormente canceló el caso de la persona desaparecida.

HAPPENING NOW: #teamHCSO is investigating the death of former Tampa Bay Buccaneers player Vincent Jackson. Jackson, 38, was found deceased on Monday, February 15, 2021, at the Homewood Suites in Brandon. pic.twitter.com/OZ8QwKakLw

