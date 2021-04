Muere leyenda de la NASCAR a los 82 años

La leyenda de las carreras NASCAR Charlie Glotzbach murió el viernes a la edad de 82 años en su casa en Jeffersonville, Indiana. WAVE 3, la filial de NBC en Louisville, confirmó la noticia a través de fuentes familiares. Glotzbach pasó 32 años en total en la NASCAR, compitiendo en 124 carreras.

Nacido el 19 de junio de 1938, Glotzbach comenzó a competir en NASCAR Grand National, lo que ahora es la NASCAR Cup Series en 1960. Participó en su primera carrera en Charlotte Motor Speedway en Concord, Carolina del Norte, terminando 28 ° después de que un problema en el cuadro no le dejara estar entree los mejores. Compitió una vez más en 1960, en Atlanta. Su carrera llegó a su fin antes de tiempo debido a un problema con el eje.

Chargin Charlie Glotzbach passed away earlier today at his home in Jeffersonville Indiana, He was the winner of 4 races in NASCAR's highest level #RIP pic.twitter.com/iJswLvJcaa

Conocido como “Chargin’ Charlie”, Glotzbach se alejó de la serie principal después de la temporada de 1961, pero regresó en 1967. Continuó compitiendo en el nivel superior de NASCAR a tiempo parcial, logrando mejores resultados cada vez. Terminó entre los cinco primeros en tres ocasiones diferentes durante la temporada de 1967.

Si bien nunca corrió una temporada completa en la Cup Series, Glotzbach encontró el éxito en múltiples ocasiones. Ganó su primera carrera en 1968, un año en el que corrió 22 carreras, la mayor cantidad de su carrera. Casualmente ganó esta primera carrera en Charlotte Motor Speedway, la pista donde comenzó su carrera en la Cup Series.

Sad news. Just heard about the passing of my friend Charlie Glotzbach. Had a chance to work with and win with Charlie. He was the real deal on and off the racetrack. #fearless pic.twitter.com/SDM0awbXPH

Para lograr esta victoria, Glotzbach mantuvo a raya a algunos de los nombres más importantes de NASCAR mientras conducía un Dodge de 1968 propiedad de Cotton Owens. La lista de competidores incluye “The King” Richard Petty, Red Farmer, Wendell Scott, Bobby Allison y Cale Yarborough. David Pearson, un piloto que está en el Salón de la Fama con 105 victorias a su nombre, terminó tercero durante la carrera de octubre. Glotzbach ganó tres carreras más durante su carrera en la Cup Series, incluidas dos en la temporada de 1970.

Además de competir en la serie principal de la NASCAR, Glotzbach corrió en las ARCA Racing Series a tiempo parcial. Según News and Tribune, registró ocho victorias ARCA en su carrera y ganó el premio de ARCA Rookie of the Year en 1964.

Según Jayski, “Chargin’ Charlie “hizo historia en la NASCAR al convertirse en la primera persona en superar las 200 millas por hora en un vehículo en Talladega. Además de tener éxito en la icónica pista de 2.66 millas, Glotzbach hizo historia en el Bristol Motor Speedway. Estableció el récord de velocidad promedio de 101,074 millas por hora en la famosa pista de Tennessee, una marca que muchos otros conductores no han logrado alcanzar.

Richard Brickhouse won the first NASCAR Grand National (Cup) race at #Talladega, in Charlie Glotzbach's Dodge. It was his first and only Grand National win.

Most of the NASCAR drivers boycotted the race over concerns about tires on the new high-speed track. pic.twitter.com/FTuLxXdJ7v

— NASCAR Legends (@LegendsNascar) April 19, 2021