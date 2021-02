Muere el boxeador Kid Yamaka a los 32 años. ¿Cómo murió?

El boxeador estadounidense Zachary Wohlman, más conocido como “Kid Yamaka”, murió como lo informó por primera vez el entrenador del Wild Card Boxing Club, Freddie Roach. Tenía 32 años.

Wohlman, un boxeador de peso welter, apareció en la serie documental de ESPN +, Why We Fight, que fue producida por Ronda Rousey. También fue el protagonista del cortometraje ganador del premio Emmy, Kid Yamaka, que fue dirigido por Matt Ogens en 2015.

El 14 de febrero, Roach tuiteó: “Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de un miembro muy querido de nuestro amigo de la familia Wild Card Boxing, el hermano Zachary “Kid Yamaka” Wohlman. Amor y apoyo a la familia Wohlman y a todos los afectados. Te amamos, Zach. Usted nunca será olvidado. Descanse en paz @ZacharyWohlman”.

So deeply saddened with the passing of a very loved member of our Wild Card Boxing family-friend, brother-Zachary “Kid Yamaka” Wohlman. Love and support to the Wohlman family and to all affected. We love you, Zach. You will never be forgotten. Rest In Peace @ZacharyWohlman pic.twitter.com/neLKib3a3W

— WildCardBoxingClub (@WildCardBoxing1) February 15, 2021