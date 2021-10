Monterrey vs América: Hora y Cómo ver el Livestream

Club América se dirige al norte de México para enfrentarse a Monterrey en el agotado Estadio BBVA Bancomer por la final de la CONCACAF Champions League. Esta batalla entre dos de los clubes más exitosos del campeonato no sólo representa la búsqueda de un nuevo título, sino también la chance de representar a la región en el Mundial de Clubes.

Previa Monterrey vs Club América

Los azulcremas llegan a esta final en un mes repleto de grandes desafíos. El primero consiste en ganar su octavo campeonato continental, confirmando que son el equipo más exitoso de esta competencia.

Alguien tendrá que ceder entre estos dos equipos ya que al momento de alcanzar la final, ninguno ha perdido en esta competencia. América ha ganado las siete veces en que llegaron a esta instancia, mientras que Monterrey hizo lo propio en cuatro oportunidades. Lo que este partido tendrá como peculiaridad es que el mexicano de su selección Miguel Layún se coronará campeón sin importar quién resulte victorioso.

El ex hombre de Watford obtendrá una medalla de ganador dado que formaba parte del plantel de Monterrey en la primera parte de la competencia y actualmente juega para Club América.

Cabe recordar que el formato de este torneo ha cambiado y que ahora se juega una única final en vez de los encuentros de local y visitante que se disputaban hasta el año pasado.

América llega con una mentalidad diferente a la de los Rayados. Las Águilas se acercan a este encuentro con un liderazgo sustancial en la punta de la tabla y están muy próximos a asegurarse el primer lugar en la Liguilla.

Ese márgen de error es el que le permite a Santiago Solari enfocarse de lleno en este partido. Es el motivo por el cual Club América estará enfocado por completo en el premio frente a ellos.

La última vez que Monterrey se enfrentó a América por un título fue en la final de la Liguilla en el Apertura 2019.

Esto servirá de apoyo a los hombres de Javier Aguirre que buscan recuperarse de una racha perdedora de cuatro partidos que los vio bajar el ritmo significativamente en las pasadas semanas.

Son un equipo completamente distinto al que eliminó a Cruz Azul en semis por 5-1 en el global. Asimismo, cabe mencionar que Aguirre se enfrentará a una gran presión dado que es el entrenador mejor pago de la liga con la nómina más alta.

El retorno de estas inversiones es prácticamente cero ya que la única otra oportunidad en que Monterrey estuvo cerca de una disputa por la liga cayeron ante Santos Laguna en la última temporada de la Liguilla.

Alineación probable de Monterrey: Esteban Andrada, Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas y Erick Aguirre; Celso Ortíz, Carlos Rodríguez, Alfonso González; Jesús Gallardo, Maxi Meza, Rogelio Funes Mori

Alineación probable de Club América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Jordan Silva, Emmanuel Aguilera, Luis Fuentes; Pedro Aquino, Richard Sánchez, Alvaro Fidalgo; Sebastián Córdova, Roger Martinez, Henry Martín