MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Mets de Nueva York?

Los Mets de Nueva York pasaron de una temporada por debajo de .500 en 2021 a ganar 101 juegos en 2022, solo para perder la serie de comodines ante los Padres de San Diego con 89 victorias. Pero en 2023, tienen la vista puesta un poco más alto luego de un gasto masivo en la temporada baja que los ayudó a retener a Brandon Nimmo y Edwin Díaz mientras agregaban a Justin Verlander, Kodai Senga y José Quintana.

La mayoría de los juegos de los Mets de Nueva York de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports Ohio, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports Ohio), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Mets de Nueva York, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Mets de Nueva York televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Mets de Nueva York en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Mets de Nueva York

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Prueba Gratis Fubo TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Mets de Nueva York en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Prueba Gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Mets de Nueva York en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Mets de Nueva York

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Amazon Prime de MLB.TV

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Mets de Nueva York en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Mets de Nueva York fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Prueba gratuita de MLB.TV

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Mets de Nueva York en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Mets de Nueva York, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Ver MLB en ESPN+

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Mets de Nueva York 2023

Los Mets de Nueva York armaron su mejor temporada desde 1986; fue solo la cuarta temporada del club con más de 100. Pero fueron eliminados de la postemporada en la serie de comodines por los Padres de San Diego en tres juegos.

Están buscando repetir ese tipo de éxito en 2023, pero quizás también duren un poco más en la postemporada. En la temporada baja, firmaron al jardinero Brandon Nimmo, el cerrador diestro Edwin Díaz, el abridor derecho Justin Verlander y varios otros jugadores para apuntalar su rotación y alineación. Pero también perdieron a los lanzadores Taijuan Walker y Jason deGrom, y varios otros miembros del equipo en la temporada baja.

En el entrenamiento de primavera en una entrevista con MLB Network, el manager Buck Showalter elogió a los nuevos jugadores que firmaron y también a los buenos y sólidos jugadores de ligas menores que los Mets tienen en cubierta.

“Perdimos ocho lanzadores del equipo del año pasado. Perdimos como 12 jugadores que estuvieron aquí el año pasado. En primer lugar, ¿qué se suponía que debíamos hacer? Salimos y tratamos de reemplazarlos. Nuestra esperanza, y creemos que nos estamos acercando, es poder reemplazar las salidas con nuestros propios jugadores. Tenemos un buen núcleo sólido en las ligas menores por venir”, dijo Showalter.

Showalter también le dijo al Baltimore Banner que es difícil entrenar en Nueva York porque hay mucha presión sobre tu equipo y los fanáticos rabiosos pueden ser tanto buenos como malos.

“[Los fanáticos] te abrazarán de todo corazón, pero te harán sentir mejor de lo que realmente eres y te harán sentir peor de lo que realmente eres. Tienes que mantenerte alejado de la bola de nieve allí porque los fanáticos pueden hacer una bola de nieve muy positiva y pueden hacer una bola de nieve muy negativa… cuando lo descubras por completo, solo trato de tomar cada día y tratar a las personas como te gusta que te traten y sabiendo que no siempre es así. va a ser recíproco”, dijo Showalter, y agregó: “No leo nada y no escucho nada de eso… si vas a interactuar con esas personas todos los días, no puedes estar leyendo y escuchando a cada pequeña cosa.”

También dijo que no se sintió justo cuando perdieron el año pasado en la serie de comodines, pero el juego no siempre es justo y eso es lo que les dijo a sus jugadores.

“No es justo. Cuando nos eliminaron el año pasado, fue un clubhouse difícil. Pero dije chicos, el juego no siempre es justo. Todos aquí creen que se lo merecen en esta época del año. Mueres como diablos para tirar los dados en octubre y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo Showalter.

