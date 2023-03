MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Cardenales de San Luis?

Al ingresar a la campaña de 2023, los St. Louis Cardinals buscan aprovechar su primer lugar en la División Central de la Liga Nacional el año pasado y, con suerte, profundizar en la postemporada.

La mayoría de los juegos de los Cardenales de San Luis de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports Ohio, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports Ohio), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Cardenales de San Luis, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Cardenales de San Luis televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Cardenales de San Luis en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Cardenales de San Luis

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Prueba Gratis Fubo TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Cardenales de San Luis en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Prueba Gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Cardenales de San Luis en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Cardenales de San Luis

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Amazon Prime de MLB.TV

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Cardenales de San Luis en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Cardenales de San Luis fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Prueba gratuita de MLB.TV

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Cardenales de San Luis en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Cardenales de San Luis, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Ver MLB en ESPN+

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Cardenales de San Luis 2023

Después de ganar la División Central de la Liga Nacional con un récord de 93-69, los Cardenales de San Luis fueron eliminados en la postemporada por los Filis de Filadelfia en dos juegos. No solo fue una gran decepción para los fanáticos, sino que fue el juego final para el receptor estelar Yadier Molina y el hijo pródigo del jugador Albert Pujols, quien tuvo un resurgimiento notable con los Cardenales en su última temporada mientras perseguía la marca de 700 jonrones. – por cierto, cruzó la marca el 23 de septiembre en un juego de dos jonrones, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas (junto con Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth) en tener más de 700 jonrones. Terminó su carrera con 703 jonrones, 3384 hits, 2218 carreras impulsadas, un promedio de bateo de .296, dos guantes de oro, seis bateadores de plata, un título de campeón de bateo, 11 apariciones estelares, tres premios MVP y dos anillos de Serie Mundial. .

Con Pujols y Molina fuera, los Cardenales miran hacia el futuro. Adquirieron al receptor Willson Contreras de los Cachorros de Chicago y también firmaron al lanzador zurdo Anthony Misiewicz. En 2023, buscarán ganar una vez más su división, pero tal vez hacer una mejor carrera en la Serie Mundial.

En una entrevista en los entrenamientos de primavera, el mánager Oliver Marmol le dijo a KSDK que estaban decepcionados por la forma en que terminó la temporada pasada y que tienen hambre de hacerlo mejor.

“Es algo que obviamente no amas por la forma en que termina y tienes hambre de tener otra oportunidad, obviamente”, dijo Marmol. “Los muchachos están ansiosos por eso, se han preparado durante toda la temporada baja y están ansiosos por aparecer aquí y ocuparse de los negocios”.

Cuando se le preguntó qué aprendió al trabajar con Albert Pujols durante la última temporada de Pujols, Mármol dijo que aportó muchas cosas al equipo más allá de su desempeño en el campo.

“Dios, hay tantas cosas que hizo y las formas en que impactó el juego más allá de solo su actuación”, dijo Marmol. “Su punto de vista sobre cuando las cosas no van bien siempre fue no entrar en pánico y simplemente descubrir qué no funciona, qué funciona. Las conversaciones que tenía con los jugadores en la casa club debajo del túnel, en la casa club, durante el juego, eran constantes, sin descubrir qué estaba mal, sino empujando hacia lo que estamos tratando de hacer juntos. Hizo un muy buen trabajo al incluir a los muchachos más jóvenes también para que se sintieran cómodos, lo cual fue una gran parte de ellos jugando bien. En general, hay muchas cosas que aprender de la forma en que lideraron esos muchachos, especialmente él”.

En cuanto a Contreras, tiene grandes zapatos que llenar detrás del plato con el retiro de Molina, pero Mármol dijo que Contreras va a trabajar muy duro para lograrlo.

“Es un competidor. Al final del día, no se trataba tanto de encontrar al mejor bate o al mejor tipo detrás del plato, sino a un tipo que competiría a un nivel extremadamente alto y encajaría en la mentalidad general de lo que estamos haciendo. estás haciendo aquí. Lo verbalizó extremadamente bien durante su entrevista. Se imaginó a sí mismo con este uniforme y quería competir para esta organización y estamos ansiosos por hacerlo”, dijo Marmol.

Continuó: “Este es un tipo que trabaja duro y creo que hacemos un buen trabajo desde la temporada baja hasta el entrenamiento de primavera durante todo el año, desarrollando los matices de la recepción. Es algo de lo que creo que va a aprender bastante al estar con la organización. Pero este es un tipo que trabaja extremadamente duro y tiene hambre de lo que sigue en su carrera y creo que esto será parte de eso”.

