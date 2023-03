MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Bravos de Atlanta?

Después de ganar la serie mundial en 2021 y seguir con una campaña de 101 victorias en 2022, los Bravos de Atlanta una vez más tienen grandes esperanzas para la temporada 2023.

La mayoría de los juegos de los Bravos de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports South o Southeast, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports South o Southeast), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Bravos, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Bravos televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Bravos en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Bravos de Atlanta

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Prueba Gratis Fubo TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Bravos en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Prueba Gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Bravos en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Bravos de Atlanta

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Amazon Prime de MLB.TV

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Bravos en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Bravos fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Prueba gratuita de MLB.TV

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Bravos en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Bravos, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Ver MLB en ESPN+

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Bravos de Atlanta 2023

En 2021, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Astros de Houston en la Serie Mundial. La temporada siguiente, tuvieron su primera temporada de más de 100 victorias desde 2003, pero los Filis de Filadelfia los eliminaron de los playoffs en cuatro juegos en la serie divisional.

La ofensiva de los Bravos fue una de las más productivas en el béisbol la temporada pasada y no hay razón para que eso no continúe en 2023. La temporada pasada, los Bravos fueron primeros en porcentaje de slugging, solo estaban detrás de los Yankees de Nueva York en jonrones (243 por los Bravos), fueron terceros en carreras anotadas con 789, y cuartos en carreras impulsadas con 753. La única área ofensiva donde los Bravos no son realmente una amenaza es en bases robadas: terminaron en la mitad de la liga en esa estadística.

En una entrevista con MLB Network durante el entrenamiento de primavera, el capitán de los Bravos, Brian Snitker, habló sobre los muchachos que tenían hambre de éxito en los playoffs con esa “mirada en sus ojos” en el entrenamiento de primavera.

“Ha sido realmente bueno… los muchachos están realmente concentrados. Tienen esa mirada en sus ojos nuevamente”, dijo Snitker, y agregó: “Los muchachos están haciendo todo su trabajo, ahora los juegos han comenzado y es bueno. Estábamos emocionados de comenzar los juegos con todas las reglas nuevas y todo, para experimentar eso. Ha sido un gran campamento. Los muchachos han estado muy concentrados en lo que tenían que hacer y ha sido un buen momento”.

También se le preguntó a Snitker sobre las nuevas reglas del béisbol, que incluyen un reloj de 30 segundos entre lanzamientos, un límite de dos desvinculaciones (intentos de paso o de pickoff) por aparición en el lugar, limitando los turnos defensivos en los que se requiere que dos jugadores de cuadro estén a cada lado de segunda base y estar dentro de los límites del cuadro interior, y bases nuevas que ahora han aumentado de tamaño de 15 pulgadas cuadradas a 18 pulgadas cuadradas.

Snitker dijo sobre las nuevas reglas: “Me encanta el reloj, creo que ya hemos visto que los juegos son más crips. He visto a los muchachos de ambos equipos, ya se están ajustando. Creo que han hecho un muy buen trabajo al adherirse a las reglas. Habrá algunas violaciones involuntarias, creo… Creo que volverán a ver el advenimiento del sencillo, ya lo he visto… Creo que todo lo que hemos hecho va a ser para mejor”.

Finalmente, cuando se le preguntó acerca de la dura División Este de la Liga Nacional, Snitker dijo que su equipo está enfocado ante todo en ganar la división.

“Tienes que marcar la primera casilla y esa es la división. Hasta que llegas a los playoffs, no te das la oportunidad de hacer nada especial”, dijo el capitán.

