Qué dijo Mike Tyson sobre la pelea entre Canelo y Caleb Plant?

La pelea entre Sául Álvarez y Caleb Plant está caliente, especialmente después del enfrentamiento que tuvieron los dos la semana pasada en un evento de promoción en lo que es el esperado combate de unificación en la categoría peso mediana.

Lo de noviembre próximo no será una pelea de boxeo entre Saúl Álvarez y Caleb Plant, será “lo último” que el estadounidense haga en el mundo del boxeo porque el mexicano “lo va a descuartizar” y esas palabras no provienen desde el campamento de Canelo. Esa frases son provenientes de una leyenda del deporte del cuadrilatero como lo es Mike Tyson.

En la reciente edición de su podcast Hotboxin’, el legendario Iron Mike comenzó con un discurso suave pero seguro de la victoria del multicampeón mexicano: “Caleb Plant no va a aguantar los 12 rounds”, afirmó, aunque que refutado por uno de sus invitados: “Plant le dará clases de boxeo” al multicampeón mexicano.





Tyson había mencionado que una mejor pelea para Canelo era el campeón súper median David Benavidez, quien había sido un invitado en su podcast en el pasado mes de julio.

Caleb Plant: El nuevo reto de Canelo Álvarez

Luego de la tensa conferencia de prensa que terminó en golpes y una herida en el rostro de Caleb Plant, el estadounidense nuevamente buscó provocar a Santos Saúl Álvarez Barragán, esta vez con una playera en la que se lee la frase “Undisputed M**********r”.

Cabe recordar que, según Canelo, todo el problema ante los medios comenzó cuando Plant le llamó “hijo de p**a”, algo que tomó como un insulto hacia su madre. El empujón del Canelo, golpe fallido de Plant e izquierdazo del mexicano al pómulo de su contrincante fue el balance de aquel cara a cara.

Caleb insulted Canelo's mother and got what he deserved pic.twitter.com/Uyj98BC6fZ — Dr. Gsus (@El_CHUY_ZAPATA) September 21, 2021

Además muchos ya han tomado lo ocurrido en ese intercambio como una previa de lo que puede esperando Plant cuando entre el ring contra el multicampeón azteca.

Tyson es un fanático de Canelo

El excampeón del mundo ha elogiado al mexicano en varias ocasiones. Tyson le dijo a Canelo en su podcast el pasado mes de marzo que le admiraba por su estilo y su potencia.





Canelo, en noviembre, peleará por primera vez desde que terminó su pelea contra Billy Joe Saunders. En ese enfrentamiento, Canelo ganó por nocaut técnico después de que le fracturara el hueso orbital al peleador inglés en el octavo asalto.





