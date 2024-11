¿Mike Tyson preocupado si Jake Paul lo noquea?

Algunos no pensaron que sucedería, pero todo indica que la súper pelea de Netflix es inevitable. Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán el 15 de noviembre en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

Muchas realidades rodean la pelea, incluida la diferencia de edad de 30 años y la posibilidad de que su pelea sea el evento deportivo de combate más visto de todos los tiempos gracias a la participación de Netflix. Otra posible realidad posterior a la pelea es que Iron Mike y sus seguidores viven en un mundo donde “El niño problemático” lo deja inconsciente.

Tyson tiene 58 años, Paul 27 y, lamentablemente, un hombre que se acerca a los 60 no tiene el mismo tipo de resistencia física que tenía cuando tenía 20 y 30 años. Aunque “Iron Mike” ha demostrado en las redes sociales que todavía tiene un poder aterrador y una velocidad respetable, no está claro si su barbilla puede soportar las manos pesadas de Paul, especialmente porque esta pelea es de peso pesado.

Pero, si el ex campeón mundial es golpeado y dejado dormido por Paul, no esperen que lo relacione con su venerado legado en el ring. Durante una entrevista cara a cara organizada por Most Valuable Promotions, la organización de Paul que está detrás de la pelea, a Tyson le preguntaron sobre la posibilidad de un error que manchara su récord. Y no le dio ninguna importancia a la idea.

“No veo mi vida como un legado”, dijo Tyson. “El legado para mí es el ego. ¿A quién diablos le importa el legado? Yo también estaré muerto algún día. Pero [Paul] no va a ganar”.

Iron Mike ha sido un nombre familiar durante décadas

Cuestionar el daño que sufriría el legado de Tyson si perdiera rotundamente es algo natural. Además de Muhammad Ali, Iron Mike es el nombre más reconocible en la historia del boxeo. Construyó su reputación sobre los hombros de nocauts icónicos y su personalidad excéntrica.

Solo ha sufrido un puñado de derrotas como boxeador. Su récord es de 50 victorias, seis derrotas y dos no-contests, con 44 victorias por KO/TKO. Fue a la guerra con los pesos pesados ​​más importantes de su generación, incluidos Evander Holyfield y Lennox Lewis.

Tyson es uno de los pocos atletas que ha trascendido su deporte: piense en Lionel Messi con el fútbol o Conor McGregor con las artes marciales mixtas. No ha boxeado profesionalmente desde 2005, pero sigue siendo uno de los nombres deportivos más importantes a través de apariciones, actuación y su podcast, Hotboxin’ with Mike Tyson. Los fanáticos vieron a Tyson en competencia por última vez en 2020, cuando empató con su compañero ex campeón mundial Roy Jones Jr. en un combate de exhibición.

Si Tyson cae ante Paul, la principal advertencia que señalarán los fanáticos será su edad. Tyson está más cerca de cobrar la seguridad social que de estar en su mejor momento físico. Aun así, Tyson firmó el contrato y se enfrentarán en un encuentro sancionado profesionalmente.

Paul busca agregar otro campeón de deportes de combate a su legado

Independientemente de lo que Iron Mike piense sobre el legado, un currículum en el boxeo es algo muy real. Y si Paul supera a Tyson, sumará la cabeza más grande a su manto hasta el momento. Con un récord de 10-1, Paul lleva alrededor de cinco años en el boxeo.

Siete de sus victorias han sido por KO/TKO, incluyendo cuando silenció al ex campeón de peso welter de UFC Tyson Woodley. Ha vencido a otros dos ex campeones de MMA, el ex campeón de peso mediano de UFC Anderson Silva y el ex campeón de peso welter de ONE y Bellator Ben Askren.

Paul ha dejado en claro que su objetivo final con el boxeo es convertirse en campeón mundial. Pero, si no puede superar a Iron Mike, de 58 años, el sueño puede seguir siendo exactamente eso: un sueño.

Esta es la versión original de Heavy.com

