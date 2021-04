Miami Heat confiados en la posible llegada de figura de Los Raptors

Mientras el Miami Heat tuvieron éxito adquiriendo a Victor Oladipo de los Houston Rockets y Nemanja Bjelica de los Sacramento Kings antes de la fecha límite de cambios, la esperada movida para fichar a la figura de los Toronto Raptors Kyle Lowry nunca llegó a materializarse.

Lowry, 35, quedándose en Toronto después de meses en el cual varios informes que lo tenían ligado a Miami. Esto fue una de as grandes decepciones. Pero Miami aún cree que pueden conseguir al seis veces All-Star durante el verano.

Farbod Esnaashari de Bleacher Report informó el jueves:

Los Raptors aparentemente querían a Tyler Herro, o el joven núcleo del Heat sin Herro, pero no era un riesgo que Miami no podía tomar sin saber el deseo que tuviese Lowry de jugar allí. Lowry supuestamente quieren un contrato de dos años por $50 millones en la agencia libre. Una fuente dentro del Heat le dijo a Bleacher Report que el equipo cree que lo pueden conseguir en la agencia libre. Otra fuente mencionó que el precio que pide Lowry es más del contrato de 50 millones que se reporta y es más cerca a los 30 millones por año. También están de acuerdo que Miami tiene una gran oportunidad de fichar a Lowry a final de temporada.

Jimmy Butler quería que Lowry llegará al Heat, pero está emocionado por lo que puede ofrecer Oladipo

El cinco veces All-Star y líder del Heat, Jimmy Butler, fue el que estaba pidiendo que Lowry llegara al equipo. Esnahaarshi reportó que “una fuente dentro del entorno de Butler dijo que Kyle Lowry era el objetivo durante la fecha límite, pero Butler está abierto a ver lo que puede hacer él y Oladipo juntos.”

Butler, cuyo enfoque siempre es “el equipo primero,” solamente ha expresado positividad sobre el potenical de Oladipo. En referencia al jugador, él espera quedarse en Miami por varios años.

Más allá de que si Oladipo se convierte en una pieza fija en Miami o no dependerá de cómo le va durante esta primera etapa con el equipo, cómo asimila y cómo rinde durante los próximos meses.

Si las cosas no funcionan con Oladipo, él sería un tipo de comodín hasta que el Heat pueda finalmente fichar a Lowry. Solamente el tiempo dará la razón, pero de acuerdo a Oladipo, no hay nada por el cual preocuparse.

“Personalmente, yo creía que iba a poder encajar dentro de la cultura del Heat y lo que significa, cómo juegan y cómo enfrentan todo y cosas por el estilo,” dijo Oladipo, previo a su debut el primero de abril.

“Así que cuando me dijeron que me iban a cambiar para Miami, antes que nada no era que me iba a ir a una tierra extraña donde no conozco a nadie o iba a ser una experiencia al extranjero, es algo con el cual estoy cómodo.”

Oladipo, quien cumple 29 años en mayo,también expresó su respeto hacia los otros All-Stars en el plantel. “Bam [Adebayo] y Jimmy son grandes competidores,” continuó Oladipo. “Creo que lo soy también. Estoy ansioso tambié. No puedo esperar más. Creo qur nuestras mentalidades son similares, y se trata de ganara, ganar al más alto nivel posible.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Las palabras de LeBron James tras su lesión ¿qué dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Emily Bicks