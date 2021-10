Eliminatorias CONCACAF Qatar 2022: México vs Canadá: Hora y Cómo ver el Livestream

México enfrentará a Canadá en un partido decisivo de eliminatorias para el Mundial en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. México quiere mantenerse al tope del grupo y acercarse al Mundial, mientras que Canadá busca clasificar al evento por primera vez desde 1986.

En Estados Unidos (9:40 p.m. hora del este) será televisado por TUDN y Univision, además habrá un stream por Paramount+, que puedes ver por Amazon Prime o Paramount.

Aquí hay diferentes maneras en las que puedes ver el stream de México vs Canadá online:

Previa de Mexico vs Canada

A pesar de que su equipo se encuentra primero, Gerardo Martino está muy presionado. La Selección Nacional de México no ha jugado bien durante el verano y las primeras tres rondas de eliminatorias para el Mundial. Esto mantiene en vilo a la prensa del país, esperando lo inevitable.

Sin embargo, no todo es malo para Martino, ya que ha recuperado a Raúl Jiménez, Chuky Lozano y a muchos otros jugadores que juegan en Europa.

Si hay alguna duda acerca de la alineación es quién jugará de lateral derecho, Jorge Sánchez o Chaka Rodríguez. El que lo haga tendrá la tarea de marcar a Alphonso Davies.

Será interesante ver cómo se desempeña Julián Araujo, quien decidió cambiar de selecciones, ya que finalmente decidió representar a México, luego de jugar en las selecciones juveniles de los Estados Unidos.

Canadá tendrá otra prueba muy importante como visitante. Si logran conseguir un empate en el “Coloso de Santa Ursula”, el equipo estaría en una situación favorable para clasificar por primera vez en 36 años. Cabe aclarar que jamás han ganado en ese estadio.

John Herdman no podrá contar con los veteranos Junior Hoilett y David Wotherspoon ya que están obligados a hacer cuarentena. Sin embargo, la federación canadiense de fútbol ya ha confirmado que se unirán a la selección.

Por otro lado, Lucas Cavallini y Scott Kennedy están lesionados. El probable reemplazo de Kennedy será Kamal Miller. El arquero Milan Borjan no está al 100%, al igual que Atiba Hutchinson y Cyle Karin, y están en duda para el partido en la Ciudad de México.

En las últimas semanas, Borjan ha tenido que lidiar con el un tema de que se creía que tenía COVID y terminó siendo un virus estomacal, y hasta fue internado en un hospital. Si no puede jugar, el equipo no podrá contar con un líder muy importante de la defensa. De todas maneras, el arquero de Montreal, Maxime Crepeau, ha rendido cuando le ha tocado jugar.

Probable equipo titular de Mexico: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, César Montes, Nestor Araujo, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Hector Herrera, Jonathan Dos Santos; Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Jesús Corona

Probable equipo titular de Canada: Milan Borjan, Richie Laryea, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller; Sam Adekugbe Stephen Eustáquio, Mark-Anthony Kaye; Tajon Buchanan, Alphonso Davies, Jonathan David

Frente a frente:

Partidos anteriores: 34

Victorias de México: 21

Victorias de Canadá: 5

Empates: 8