“No me metería en una piña con Kirk Cousins”: ¿Por qué lo dijo Chuck Foreman?  

Según se reportó la última vez, los Minneosta Vikings era el equipo menos vacunado de la NFL. Según el Washington Post, 30% de sus jugadores seguían sin ser vacunados a comienzos de agosto.

Varios de los jugadores no vacunados confirmados son líderes en el equipo, en particular el mariscal de campo Kirk Cousins, el receptor Adam Thielen, el profundo Harrison Smith y el tackle defensivo Sheldon Richardson.

El legendario corredor Chuck Foreman, quien ayudó a los Vikings a jugar en tres Super Bowls en los 70, fue muy crítico con los jugadores que han rehusado vacunarse y dice que pueden poner en riesgo una temporada exitosa.

Foreman: “No me metería en una piña con Kirk Cousins”

En una entrevista exclusiva con Pioneer Press, Foreman compartió sus opiniones acerca del talento que hay en el equipo y como se echaría a perder si los jugadores no estuvieran disponibles debido a los protocolos del COVID-19.

A pesar del talento que hay en el equipo, a Foreman le preocupa la posibilidad de jugadores importantes se pierdan partidos o que al equipo se les considere como perdidos algunos partidos. Predijo una marca de 6-11 para esta temporada:

Los Vikings tienen suficiente talento como para tener una buena temporada. Sin embargo, con todo lo del COVID, no sé cómo será manejarán la situación, dado que la mayoría de los líderes del equipo no se han vacunado todavía. Creo que habrá problemas, en especial si alguien se infecta y afecte a todo el equipo. Quizás no cobren su sueldo. Eso generará problemas en el vestuario.

No estoy seguro si un equipo pueda recuperarse si se les da por perdido un partido. Si yo me vacuné, pero otros jugadores no y por eso tenemos nos darán como perdido un partido, y por eso no voy a cobrar mi sueldo -y hablamos de sueldos muy altos. En mi época no era así. Quizás cobraba 2500 dólares por partido.

Ahora la mayoría de los jugadores cobran cientos de miles de dólares por partido. Y eso afectará al equipo y a la temporada. Realmente lo creo.

Mantengo mi predicción de una marca de 6-11 para los Vikings.

También criticó al mariscal de campo Kirk Cousins y dijo que los jugadores no vacunados son “irracionales y egoístas”.

En mi opinión, los jugadores que no están vacunados son irracionales y egoístas.

No tengo ningún problema con sus decisiones personales. Entiendo eso, pero este deporte requiere que todos estén de acuerdo. No se puede tener a tres o cuatro personas que piensen distinto. No entiendo cómo podría funcionar, en especial cuando hay jugadores clave sin haberse vacunado todavía. Si no estás de acuerdo con vacunarte, entonces no deberías jugar y dejar que el equipo siga su camino sin esos problemas… potenciales problemas.

Es mi opinion, pero no me metería en el huddle con (el mariscal de camp Kirk) Cousins. No está vacunado. Y eso para mí sería un problema.

Quiero ser muy claro: No tengo problema con lo que hagas. Pero no esperes que me meta en el huddle contigo, especialmente si estoy vacunado y pienso de una manera determinada.

Foreman reflexiona acerca de sus días como jugador y la química necesaria para llegar a un Super Bowl

En un breve momento de humor, Foreman recuerda cuanto podía sentir la respiración de los jugadores luego de una jugada y que el virus es casi inevitable en un deporte como el fútbol americano.

Recuerdo ser derribado y tener a los contrarios encima de mío. Cuando respiraban me podía dar cuenta quién tomó qué tipo de alcohol. Les decía: “¿qué tomaste anoche?” No estoy mintiendo. Se puede oler. Así de fuerte respiran.

Si no estás vacunado, entonces tienes muchas chances de quedarte afuera (de los partidos por estar enfermo). Estoy diciendo que además de tener que preocuparse por el equipo que vas a enfrentar, también habrá que preocuparse por tus propios compañeros y qué es lo que piensan hacer para mantenerse sanos y que harán para evitar que te enfermes.

Es una situación difícil. En especial en este tipo de deporte, no puede funcionar.

Foreman reflexionó acerca de su última temporada en la NFL, en 1980 con los New England Patriots, equipo con marca de 10-6, pero que se quedaron fuera de la postemporada:

La química dentro del equipo es vital para ser exitoso. Por supuesto que sí. Y te diré algo. Cuando jugué en New England, tenían más talento ahí que nosotros (los Vikings). Era un equipo joven. No tenían la experiencia suficiente como para poder ganar a ese nivel. Quizás fueron buenos en la universidad, pero lo que quiero decir es que cuando jugué con los Patriots ellos tenían jugadores mucho más talentosos que cuando jugué con los Vikings. Los Vikings no estaban a la altura de los Patriots. Sin embargo, en Minnesota había gran compromiso, y sabían como ganar.

El ambiente aquí ayudó al éxito de los Vikings. Bud Grant y, los líderes del equipo en ese momento -Jim Marshall, Carl Eller, Paul Krause, Mick Tingelhoff y Fran Tarkenton. Y también Alan Page. Todos guiaban de manera distinta. Alan Page era un líder silencioso, pero se desempeñaba muy bien. Su desempeño hablaba por él. Trabajó duro todos los días, y lo admiro porque hizo tanto y no tuvo que hablar demasiado para ser tan respetado.

Solo estoy diciendo que tenían muy buenos jugadores en New England y creía en aquel momento que tenían mejores jugadores allí que en Minnesota. Pero en Minnesota tenían lo necesario, y eso era un grupo de jugadores que entregaban todo en cada jugada.

Así que no es el talento que tienes. Es lo que haces con y cómo lo usas.

Cerró la entrevista con Pioneer Press sugiriendo que este será el año más difícil de Mike Zimmer:

Para Mike Zimmer este será su año más difícil. Además de su trabajo, también va a tener que preocuparse por si uno de sus jugadores se expone a otra gente, o si su familia ha estado expuesta a alguien. Y después tienen que ir a entrenar. Hay tantas cosas que no son normales.

En cuanto al equipo, creo que tienen talento, sin duda. Pero es lo externo lo que puede afectarlos. Ahora nos preocupamos por quién podrá jugar y quién tendrá COVID.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: ¿Cuáles jugadores podría recibir los Cowboys en posible cambio por figura defensiva?

Esta es la versión original de Heavy.com por Trevor Squire