Messi anotó y batió otro récord en la Copa del Rey

Lionel Messi marcó otro impresionante hito goleador este miércoles gracias a un gol en la victoria por 2-1 del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano en los octavos de final de la Copa del Rey.

En el día que se transformó en el jugador de Barcelona con más partido en la Copa del Rey… ¡gol de Leo! ✍🏻 Messi lleva 18 goles en 11 partidos contra el Rayo (los 10 anteriores los ganó el Barcelona) pic.twitter.com/ApvrMdPmzJ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2021

El capitán estaba de regreso con el equipo después de cumplir una suspensión de dos partidos, igualando el marcador en el minuto 69′ del partido, gracias a un centro de Antoine Griezmann después de que los anfitriones tomaran una ventaja gracias al gol marcado por Fran García.

El gol de Messi fue el 15º de la temporada en todas las competiciones con el FC Barcelona, un número que ha alcanzado durante las últimas 15 temporadas consecutivas.

15 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

El capitán del Barcelona también participó en la victoria de su equipo. El delantero le envió un balón a Jordi Alba por la izquierda para que el centrocampista Frenkie de Jong convirtiera a corta distancia y mandara a los catalanes a los cuartos de final de la competición.

Messi consigue otro récord con el Barça

Messi también obtuvo otro récord este miércoles cuando hizo su aparición número 76 con el FC Barcelona en la Copa del Rey. El delantero ahora ha aparecido en la competición del club más veces que cualquier otro jugador.

🔝 Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances! 🐐 7️⃣6️⃣

Josep Samitier 7️⃣5️⃣

Andrés Iniesta 7️⃣3️⃣

Vicenç Piera 7️⃣1️⃣

Xavi 7️⃣0️⃣ pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021

El jugador de 33 años aún tiene camino por recorrer para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del Barcelona en la Copa del Rey. El gol de este miércoles significa que ahora ha marcado 54 goles con el Barça en la competición, pero todavía está por detrás de Josep Samitier, que encabeza las listas con 64 goles.

Leo Messi no es ajeno a marcar goles y tiende a marcar cuando se enfrenta siempre al Rayo Vallecano. El capitán ha marcado ya la increíble cifra de 18 veces en 11 apariciones contra el equipo de Madrid.

Messi fue último en salir de la cancha

El capitán del Barcelona no tenía prisa por abandonar el terreno de juego tras ayudar a su equipo a pasar a cuartos de final. Leo Messi fue visto tomándose fotos con los recogepelotas del Rayo Vallecano tras el pitido final.

Messi the last off. Photo with the ballboys as he goes. pic.twitter.com/vYiryEeamO — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) January 27, 2021

Con este gol marcado por Messi, demuestra la buena racha del argentino de cara al gol. Ahora suma ocho goles y dos asistencias en sus últimas nueve apariciones con los catalanes en todas las competiciones.

Ahora los blaugranas tendrán que visitar al Athletic por La Liga, que será un encuentro bastante intrigante dado que los dos equipos ya se han enfrentado dos veces este mes en La Liga y en la final de la Supercopa de España.

Leo Messi marcó dos goles en la victoria por 3-2 del Barça en San Mamés a principios de mes, pero posteriormente fue expulsado en la prórroga de la Supercopa tras una dura falta contra Asier Villalibre.

El Athletic ganó 3-2 y se llevó el trofeo, lo que significa que ciertamente no le faltará la confianza de cara al encuentro en el Camp Nou el próximo domingo. El equipo de Marcelino también se preparó para enfrentar Barça con una goleada 5-1 al Getafe el lunes.

Sin embargo, tendrán menos descanso que el equipo de Ronald Koeman, ya que el jueves jugarán los octavos de final de la Copa del Rey contra el Alcoyano de la tercera división. El Athletic será un gran favorito para pasar a siguiente ronda, pero será consciente de que sus oponentes produjeron un impacto en la última ronda al deshacerse del Real Madrid.

