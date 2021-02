Messi envió un sentido mensaje a Ronaldinho ¿Por qué?

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, ha enviado un mensaje de apoyo a su excompañero de equipo, el brasileño Ronaldinho tras el fallecimiento de su madre, este fin de semana.

Miguelina Elói Assis dos Santo, la madre de Ronaldinho, murió en Brasil a la edad de 71 años luego de complicaciones derivadas del virus del Covid-19, según Diario AS.

Messi aprovechó su cuenta de Instagram para enviar su más sentido pésame a Ronaldinho en un momento tan difícil para él.

Leo Messi, to Ronaldinho: “Ronnie I have no words, I cannot believe it. Just send you a lot of strength and a big hug for you and the whole family. I'm very sorry, rest in peace ”,

via Instagram. #Ronaldinho pic.twitter.com/ZJFGnwhR6y

— Fianso (@LeoBarca1899) February 21, 2021