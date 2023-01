Messi, al borde del llanto: La emotiva historia que emocionó a ‘La Pulga’ – VIDEO

A poco días para que se cumpla un mes y medio de la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi rompió el silencio este lunes durante una entrevista radial y habló de todo: sus sensaciones tras haber conseguido la tan ansiada Copa del Mundo, intimidades de los festejos con la plantilla, familiares y amigos, y como son sus días como campeón mundial. Sin embargo, el pico de emoción se vivió cuando “La Pulga” mantuvo un diálogo mano a mano con Juliana, una fanática que se hizo viral por las estampitas con su rostro que ella misma había diseñado para el Mundial Rusia 2018, y que cuatro años más tarde su historia llegó a los oídos de su gran ídolo.

En 2018, Thomas Braham creó una oración para rezar por Messi en alusión al Padre Nuestro. En ese marco, Juliana Yantorno, su novia desde hacía diez años y que estudiaba Diseño Gráfico, lo acompañó con el deseo de poder llegar hasta la Copa del Mundo con la “estampita” en sus manos y lo ayudó con el diseño de la misma.

Fue así que la estampita de “San Messi” viajó hasta tierras rusas con la ilusión intacta de conseguir la tercera Copa del Mundo. Pero con la derrota del seleccionado argentino en octavos frente a Francia, Thomas, su hermano y el primo de ambos regresaron a Argentina con mucha tristeza.

En 2020, Juliana ya estaba embarazada de dos meses y un día recibió la peor llamada de su vida. Su novio, que se había ido a jugar un partido de fútbol con amigos, tuvo un accidente con su motocicleta en el camino al complejo de canchas y murió en el acto.

Tras esta tragedia, y con el Mundial Qatar 2022 que se avecinaba, Juliana decidió “homenajear” a su pareja y padre de su hijo con las mismas estampitas que había diseñado para Rusia 2018. Fue así que el periodista Andy Kusnetzoff, con quien Messi rompió el silencio tras consagrarse campeón del mundo, contactó a Juliana para que contara su conmovedora historia en los micrófonos del programa radial “Perros de la Calle”. Después de ese primer contacto, el conductor le prometió a Juliana que le haría llegar su estampita al futbolista del Paris Saint-Germain, y él no le falló.

El emotivo diálogo entre Leo Messi y Juliana, la diseñadora de las estampitas de “Messi nuestro”

Fiel a su palabra, Andy Kusnetzoff no se olvió de la promesa que le había hecho a Juliana y aprovechó la exclusiva entrevista que le realizó a Leo Messi en su casa de París para que la fanática pudiera hablar mano a mano con su ídolo.

Como la idea era sorprender a Juliana, el periodista comenzó hablando sólo a la cámara de su teléfono móvil y Messi escuchaba la conversación con Juliana. “¿Vos lo que querías es que Leo sepa de la existencia… O sea si consigo que le saquen una foto con la estampita ya está?”, le preguntó el conductor a Juliana, y ella asintió sin rodeos.

De repente, Kusnetzoff toma la estampita en cuestión, gira la cámara de su teléfono y enfoca a Messi, que recibe el obsequio mientras Juliana rompía en llanto al verlo del otro lado. “Hola Juli… Estaba escuchando la historia acá. Si bien ya la sabía y la había escuchado, y bueno acá tengo la estampita. Perdón que te diga esto pero seguró que él (Thomas) me vio levantar la Copa desde algún lado. Tengo muchos seres queridos que se fueron también que deseaban verme campeón con la selección. Y por muchos temas como el COVID y otros motivos no lo pudieron hacer, pero estoy seguro que de algún lado lo disfrutaron. Y no tengo dudas que él también lo habrá hecho de esa manera”, dijo Messi con la voz entrecortada, visiblemente emocionado por el gesto y el llanto de Juliana.

“Obviaente el placer es mío. No puedo creer que estoy hablando con vos. Gracias por tu humildad, por todo lo que hacés, por ser lo que sos. Hoy me acordaba de todo el Mundial, la Copa América, la Finalissima, y decía ‘qué cosa, cómo el fútbol atraviesa a todos…”, respondió la joven, incrédula por tener a su gran ídolo tan cerca.

Por último, Andy respasó la oración de “Messi Nuestro” que recorrió el mundo. “Messi nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda, vengan a nosotros tus lujos; hágase tu voluntad de jugada o pelota parada. Danos hoy la gambeta de cada partido; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia y líbranos del mal fútbol. Amén”.

El arrepentimiento de Leo Messi por su gesto a Louis van Gaal luego de eliminar a Países Bajos y la discusión con Wout Weghorst

La antesala del Argentina – Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 era especial a la previa de cualquier otro enfrentamiento. A la eliminación por penaltis en las semifinales de Brasil 2014, certamen en el que Argentina fue finalista, se sumaron las declaraciones poco felices de Louis van Gaal, el entrenador del elenco naranja, antes del duelo en Doha.

“Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión de la pelota. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, había declarado el experimentado DT neerlandés en la conferencia de prensa previa al juego ante Argentina.

Como era de esperarse, los dichos de Van Gaal no fueron bien tomados por la plantilla argentina. Muestra de ello fue el gesto que el propio Messi le dedicó al entrenador luego de que la albiceleste se pusiera 2-0 arriba en el marcador: se acercó a la posición del DT y emuló al personaje animado “Topo Gigio”, llevando sus dos manos detras de las orejas y evidenciando su descontento por sus declaraciones.

“No lo tenía pensado, sí en el momento me salió, alguno de mis compañeros me decían a propósito lo que había dicho. Nos poníamos 2-0, después en el momento cuando termina todo eso no me gusta, tampoco el andá pa’ allá, pero son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, y uno reacciona pero no estaba nada pensado, se fue dando… No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también”, explicó en el reportaje para radio Urbana Play.

Luego, Messi habló sobre la icónica frase que le lanzó al delantero Wout Weghorst en plena entrevista en zona mixta del estadio Lusail. El “Andá pa’ allá bobo” dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos y quedó inmortalizado en cada uno de los fanáticos argentinos.

“Sé que soy taza, remera. Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas adentro de la cancha, no solo con Van Gaal, sino también con ese jugador y otros también. La calentura con el árbitro (el español Mateu Lahoz) también”, explicó con la humildad que lo caracteriza.

