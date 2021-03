Messi y Frenkie de Jong, con riesgo de ser suspendidos

Lionel Messi y Frenkie de Jong corren el riesgo de sufrir una suspensión por acumulación de amarillas. Si alguno de ellos es amonestado contra Osasuna el domingo en La Liga se perderán el siguiente encuentro ante el Huesca en el Camp Nou el 15 de marzo.

El Huesca se encuentra actualmente en el último lugar de la tabla, lo que significa que el entrenador Ronald Koeman no se sentiría demasiado decepcionado si alguno de los dos se perdiera el partido. De este modo, ambos descansarían y podrían afrontar el próximo partido de liga del Barça, que es un viaje complicado para jugar contra la Real Sociedad, que ocupa el quinto lugar.

La convocatoria del Barcelona

Tanto Messi como De Jong están en la convocatoria de Koeman para el viaje a Osasuna. El holandés ha incorporado a 21 jugadores en su convocatoria para la jornada, pero no cuenta con los centrales Gerard Piqué y Ronald Araujo por lesión.

El dúo se une a Sergi Roberto, Ansu Fati y Philippe Coutinho en la lista de lesionados del club, aunque el centrocampista Miralem Pjanic se ha recuperado de un problema en el tobillo.

Koeman habló sobre la importancia del partido antes del partido en su conferencia de prensa previa al partido. Una victoria para el Barcelona haría que los catalanes recortaran la brecha con el líder Atlético de Madrid a dos puntos. Los rojiblancos luego jugarán contra el Real Madrid el domingo en el Wanda Metropolitano.

Ronald Koeman Full Press Conference Ahead Of OsasunaHear Barça Head Coach Give His Thoughts Ahead Of La Liga Match against Osasuna 💥💪🏻 Follow F C Barcelona INSTAGRAM: instagram.com/fcbarcelona?igshid=ng2qoan6st2b TIKTOK: vm.tiktok.com/ZMJQpgtQg/ FACEBOOK: facebook.com/fcbarcelona/ #Barcelona #Osasuna #LaLiga #RonaldKoeman 2021-03-05T17:55:37Z

“Es cierto que es un partido muy importante porque sabemos que el Atlético juega contra el Real Madrid el domingo. Y uno de esos dos clubes o ambos perderá algunos puntos. Así que mañana intentaremos ganar un partido complicado fuera de casa. Una vez más tenemos que estar preparados.”

“Debemos centrarnos en nuestro juego y tenemos que ganarle al Osasuna. Entonces, el mejor resultado es probablemente que los líderes pierdan puntos, pero no podemos estar obsesionados con ese partido porque si no ganamos, no importa.”

El Barça llega al partido con la moral alta después de vencer por 3-0 al Sevilla el miércoles y asegurarse un lugar en la final de la Copa del Rey. Sin embargo, los catalanes se vieron obligados a jugar la prórroga y es posible que reserven jugadores de cara al choque de la Liga de Campeones de la próxima semana contra el Paris Saint-Germain.

Koeman habla de mejoras defensivas

La baja de Piqué y Araujo por lesión supondrá un duro golpe para el Barcelona que ha mejorado defensivamente en las últimas semanas. El equipo de Koeman ha mantenido la portería a cero en sus últimos tres partidos y el entrenador ha intentado explicar esta mejoría:

“Creo que no hemos cometido muchos errores y el equipo ha sabido presionar bien en la delantera y, por supuesto, en algunas fases de un partido cuando juegas con tres centrales tenemos más seguridad. También hemos ido mejorando a balón parado, así que no es solo el sistema, hay otros aspectos. Es importante mantener la portería a 0.”

El holandés ha jugado con tres centrales en los dos últimos partidos del Barça, lo que ha funcionado bien y ha servido para conseguir impresionantes victorias ante el Sevilla en La Liga y la Copa del Rey. Sin embargo, queda por ver si Koeman seguirá con ese sistema contra Osasuna o cambiará las cosas, ya que no contará con dos defensores clave en Piqué y Araujo.

[inline_post url=”https://ahoramismo.com/deportes/gol-escuadra-dembele-sevilla/”

[inline_post url=”https://ahoramismo.com/deportes/video-messi-pique-victoria-sevilla/”