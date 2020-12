El Barça le da más días libres a Messi ¿Cuándo volverá a jugar?

El FC Barcelona regresó a los entrenamientos este domingo en la mañana tras un breve parón por las vacaciones de navidad, excepto con la notable ausencia de su capitán Lionel Messi.

El internacional argentino no participó en la sesión de este domingo, y no volverá a entrenarse con el primer equipo hasta después de su último partido de 2020 contra el Eibar en el Camp Nou el martes.

💪 Back to training!

📍 Tito Vilanova pitch

👤 Leo Messi is expected to rejoin training after #BarçaEibar pic.twitter.com/njK2x7f2TL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2020