Novedades en la convocatoria del Barça ante Osasuna ¿Quiénes están de regreso?

Ronald Koeman le ha dado nuevamente la bienvenida a Lionel Messi, Frenkie de Jong y Sergio Busquets a la convocatoria del FC Barcelona para el encuentro de La Liga de este domingo contra Osasuna en el Camp Nou.

💪 The squad list for #BarçaOsasuna pic.twitter.com/pyE6dKdjAu

Leo Messi y Frenkie De Jong regresan después de haber descansado en el viaje entre semana para el partido contra el Dynamo de Kiev por la Liga de Campeones. Sergio Busquets regresado en forma tras sufrir una lesión en la rodilla mientras estaba con la Selección de España por la fecha FIFA.

Sergiño Dest también ha sido incluido en el equipo a pesar de sufrir una leve lesión muscular. Ronald Koeman ofreció una actualización sobre el jugador de 20 años en la conferencia de prensa previa, admitiendo que era posible que tuviera tenga que quedarse fuera del partido.

Dest entrenó bien, pero mañana lo sabemos con certeza. Hoy hemos hablado sobre quién jugará allí si Dest no puede jugar. No es nada serio porque hizo la sesión de hoy. Pero volvió muy cansado después de Kiev y tuvo algunos problemas en la pierna. Necesitamos tomar una decisión y no estamos dispuestos a correr riesgos con él porque sabemos que en su posición ahora hay lesiones. Si está bien, comenzará, si tenemos dudas, no lo hará.