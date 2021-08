El último mensaje de Messi en el grupo de WhatsApp del Barça: ‘no me quiero ir’

Lionel Messi envió un mensaje a sus compañeros del FC Barcelona, pasados y presentes, para explicar por qué dejaría el club antes de su salida del Camp Nou.

El argentino forma parte de un grupo de WhatsApp formado por jugadores del Barcelona “La Masia” nacidos en 1987, según la reportera Veronica Brunati. Leo Messi envió un mensaje al grupo para explicar por qué iba a dejar el club después de 21 años.

Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo. 😭 — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 11, 2021

El hombre de 34 años explicó: “No quiero irme. No se puede hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no me pueden renovar”.

El Barcelona anunció en un comunicado que conmocionó al mundo del fútbol que Messi se iría “por la normativa de LaLiga española sobre el registro de jugadores” a pesar de haber llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato.

Siguió una emotiva rueda de prensa de despedida en la que Messi dejó en claro que quería quedarse en el Camp Nou. Dijo a los periodistas: “Estoy muy triste porque no quería dejar este club. Amo el Barcelona y quería quedarme, mi contrato estaba listo. Hice todo lo posible para quedarme”.

Ronaldinho reacciona al fichaje de Messi por el PSG

El excompañero de Leo Messi en el FC Barcelona, Ronaldinho, ha reaccionado a la jugada del argentino y está feliz de que se haya unido al PSG. El brasileño jugó en el club francés durante su ilustre carrera antes de fichar por el Barcelona y está feliz de ver a Messi en su antiguo club.

Escribió en Instagram: “Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta, ¡que haya muchos momentos de alegría Leo! También estoy muy feliz con mi compañero @sergioramos en el equipo y un súper elenco, estoy oliendo Champions eh”.

Messi tomó la camiseta número 10 de Ronaldinho cuando el brasileño pasó al AC Milan. Sin embargo, queda por ver quién sustituirá a Messi y se convertirá en el último jugador en llevar el icónico dorsal en el Camp Nou.

Iniesta: Será difícil ver a Messi con otra camiseta

Otro de los excompañeros de Messi, Andrés Iniesta, también ha ofrecido su opinión sobre la sorprendente salida de Messi. El centrocampista dijo a la AFP que será difícil ver a Messi jugando en otro club, según ha informado Goal.

“Será difícil verle con otra camiseta que no sea la del Barça”, dijo. “No sé si sorpresa es la palabra correcta, Leo realmente ha representado al Barça durante tantos años. Pero a veces las circunstancias dictan las cosas. No tengo la pista interna, pero es una situación con la que la gente simplemente tendrá que lidiar. Como jugador, simplemente lo trascendió todo. No he visto a un jugador como él, y creo que nunca lo veré. Mire lo que hizo y durante tanto tiempo …”

Aún no se sabe cuándo hará su debut Messi en el PSG. El argentino no ha tenido una pretemporada después de ganar la Copa América, pero podría estar listo para hacer su primera aparición con el club francés el 29 de agosto en Reims.

