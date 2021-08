¿Cuál fue el mensaje que los Bucs le enviaron a receptor fuera de estado?

Tyler Johnson ha sido advertido luego de que el entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, admitiera que el receptor “se dio todos los gustos durante el verano”. Arians criticó a Johnson por llegar a los entrenamientos en mal estado físico. Sin embargo, lo ha elogiado por su desempeño en las prácticas. El entrenador notó que Johnson está cerca de volver a su estado físico normal.

“Sí, ya está en su peso normal”, Arians les dijo a reporteros el 15 de agosto. “Ha hecho un buen trabajo, pero se dio todos los gustos durante el verano. Sin embargo, ha sido muy consistente. Lo que me gusta de Tyler es que es muy consistente.

Los comentarios de Arians se dan algunas semanas después de haber criticado al receptor por estar en mal estado físico. Si había alguna duda, Arians responsabilizó por completo a Jonhson por su situación.

“Tyler Johnson volvió con un poco más de peso, pero se está poniendo en forma ahora, pero fue toda su culpa”, notó previamente Arians, según el Tampa Bay Times.

Johnson: “Fue mi cupla no llegar a los entrenamientos como quería”

Johnson tuvo doce recepciones para un total de 169 yardas y dos anotaciones durante su año de novato, el cual incluyó recepciones muy importantes durante su camino hacia el Super Bowl. Tanto Jaydon Mickens como Johnson están quintos en la lista de receptores. Están detrás de Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown y Scotty Miller. Hay que reconocerle que asumió la responsabilidad por haberse presentado a entrenar en mal estado físico.

“El entrenador tiene toda la razón”, explicó Johnson a comienzo de agosto, vía el Tampa Bay Times. “Todavía no tengo el físico que quiero tener, pero he estado haciendo muchas cosas para volver a ponerme en forma y fue mi culpa no haber llegado a los entrenamientos de la manera que quería. Pero aprendí la lección y he estado haciendo muchas cosas para recuperar mi estado físico. Pero me siento bien, me siento mejor. Mi objetivo es mejorar un por ciento cada día y eso es lo que estoy haciendo.

Los Buccaneers tienen receptores muy talentosos y eso le generará la presión de tener que luchar para tener oportunidades esta temporada. Tampa Bay también seleccionó al ex receptor de la Universidad de North Texas, el veloz Jaelon Darden, en la quinta ronda del draft de 2021 para sumarse a uno de los grupos de receptores más importantes de la liga.

La opinión de Johnson acerca de ganarse la confianza de Brady: “Significó mucho”

Rookie WR Tyler Johnson breaking all the tackles 😤 (via @NFL)pic.twitter.com/wNaFExQqg7 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 9, 2020

Puede que Johnson no haya tenido muchas recepciones en su temporada de novato, pero Tom Brady confió en el receptor en momentos críticos. Durante una entrevista en abril pasado con Greg Auman, de The Athletic, Johnson dijo que haberse ganado la confianza de Brady “significó mucho”. También elogió a sus entrenadores.

“Significó mucho”, explicó Johnson. “Se sintió muy bien saber que mis compañeros y los entrenadores confían en mi en situaciones importantes. Que me respeten y que vean todo el trabajo duro que hago y el trabajo sucio que hago todos los días, solo me hace querer seguir trabajando y tratar de que confíen aún más en mí.

Como se vio en el 2020, las lesiones a otros jugadores podrían darle más oportunidades a Johnson y a los otros jóvenes receptores. Por ahora, Johnson por tener una oportunidad en jugadas que incluyan a cuatro o a cinco receptores.

