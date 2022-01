Duro mensaje de Ansu Fati tras su lesión: “Estoy viviendo la peor parte del fútbol”

El delantero del FC Barcelona, Ansu Fati, ha enviado un mensaje a los seguidores después de sufrir un nuevo revés por lesión que podría significar que no volverá a jugar en la temporada 2021-22.

Fati recurrió a Instagram con una publicación bastante desafiante ante más adversidades. Escribió: “Lamentablemente me toca vivir la peor parte del fútbol, ¡pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por sus mensajes de apoyo y amor! NO RENDIRSE NUNCA.”

Fati se lesionó tras entrar como suplente en la derrota del Barcelona en la Copa del Rey ante el Athletic. Desde entonces, los catalanes confirmaron la naturaleza de la lesión en una publicación en las redes sociales.

“Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Ansu Fati el viernes confirmaron que presenta una lesión en el tendón proximal del isquiotibial de la pierna izquierda”, se lee en un comunicado. “En los próximos días se decidirá el tratamiento a realizar”.

[INJURY NEWS]

Tests carried out on the first team player Ansu Fati on Friday confirmed that he has a proximal tendon injury in the hamstring of his left leg. In the coming days the treatment to be carried out will be decided. pic.twitter.com/cbJApTJ9Vo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2022