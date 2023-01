¿Memphis Depay está cerca de llegar al Atlético de Madrid?

El delantero del Atlético, Yannick Carrasco, podría mudarse a Barcelona en un acuerdo que vería a Memphis Depay tomar la otra dirección durante la ventana de transferencia de enero.

El agente de Carrasco, Pini Zahavi, ha confirmado que los dos clubes están en conversaciones sobre un posible traspaso y que el internacional belga está muy interesado en unirse al equipo de Xavi, según informa Diario Sport.

“A Yannick le gusta la idea”, le dijo a DH les Sports+. “La idea es cambiar a Carrasco por Memphis. No se ha hecho y no sé si se acabará haciendo, pero la negociación está en marcha y estamos hablando”.

El agente de Yannick Carrasco, Pini Zahavi, confirmó las conversaciones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para traspasar a Memphis Depay a cambio de Carrasco. "Todavía no hay nada concreto, no sé si puede funcionar, pero las negociaciones están en marcha", aseguró. pic.twitter.com/1PZhsRfrMF — Precisión Deportiva (@PrecisionDva) January 18, 2023

El Barcelona está dispuesto a deshacerse de Memphis antes de que cierre la ventana de invierno. Los catalanes quieren una tarifa de 7 millones de euros o que se incluya un jugador en el trato para reemplazar al holandés.

Memphis también se ha relacionado con un movimiento al Inter de la Serie A, pero su abogado ha cerrado esos rumores e insistió en que no se están llevando a cabo conversaciones. Como tal, parece que el Atlético está en la pole position para conseguir al jugador de 28 años.

¿Carrasco seguirá los pasos de Lewandowski?

Un obstáculo para cualquier acuerdo podría ser que el Atlético realmente no esté interesado en dejar que Carrasco se una al Barcelona, como informó Relevo. El equipo de Simeone todavía cree que es un jugador clave y ha jugado 15 veces en La Liga en lo que va de temporada.

Sin embargo, a Barcelona se le ofrecerá esperanza por el hecho de que Carrasco comparte agente con Robert Lewandowski. El delantero ha revelado cómo Zahavi ayudó a negociar su acuerdo con el Barcelona a pesar de que el Bayern no quería vender en una entrevista con Bild, según informa Sport1.

“Pini nunca se rindió, eso es increíble. Le di las gracias en la noche del viernes al sábado. Fue quizás el fichaje más complicado de mi vida. Pero lo logramos. Le estoy muy agradecido por ayudarme a dar este paso”, explicó. “Pini no es egoísta, solo tiene una cosa en mente: el bienestar de sus jugadores y clientes. Creo que los responsables del Bayern lo saben: es un profesional”.

Si Carrasco presiona por una transferencia de la misma manera que Lewandowski, entonces se le puede conceder su deseo de mudarse al Camp Nou. Sin embargo, ambos equipos no tienen mucho tiempo para completar el trato con la ventana de transferencia que se cerrará a fin de mes.

¿Qué aportaría Carrasco al Barcelona?

Si Carrasco se muda a Barcelona, le ofrecería a Xavi otra opción en el lado izquierdo del ataque. El belga es conocido por su control cercano y su habilidad para regatear, pero ha tenido problemas para marcar goles y asistencias esta temporada.

De hecho, Carrasco solo ha logrado un gol para el Atlético hasta ahora en lo que ha sido una campaña difícil. Los rojiblancos son cuartos en la tabla pero ya a 13 puntos del líder Barcelona habiendo jugado un partido más.

Xavi tiene muchas opciones de ataque, pero tanto Raphinha como Ousmane Dembele prefieren jugar por la derecha. Ferran Torres puede jugar en la primera línea, pero ha tenido problemas para impresionar esta temporada y está suspendido para los próximos dos partidos de liga del Barça.

Fati es otra opción en la izquierda del ataque pero también le está costando hacerse un hueco en el once inicial. El jugador de 20 años ha jugado 16 veces en la máxima categoría española esta temporada, pero solo cinco de esas apariciones han sido como titular.

