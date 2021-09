¿Podrá darse una mega pelea entre el ganador de UFC 266 y Holloway?

No importa quién gane el evento principal en UFC 266 el sábado en Las Vegas, Max Holloway debería ser quien está esperando al ganador de la pelea.

Holloway, de 29 años, de Hawái, sigue siendo uno de los mejores luchadores libra por libra en el deporte. El ex campeón de peso pluma de UFC es el contendiente número uno en la división de las 145 libras, y es probable que obtenga la próxima oportunidad por el título sin importar qué estrella de UFC prevalezca en la próxima pelea por el título entre Alex Volkanovski y Brian Ortega en UFC 266.

Volkanovksi, de 32 años, de Australia, defiende su título de las 145 libras contra el peligroso contendiente Ortega, de 30 años, de los Estados Unidos, el 25 de septiembre.

Podría resultar una de las mejores peleas del año.

UFC 266 está repleto de todo tipo de acción de MMA de nivel élite. Además de Volkanovski vs. Ortega, la cartelera incluye a la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko enfrentándose a la desafiante Lauren Murphy.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



En otra gran pelea, la superestrella de UFC Nick Díaz regresa a la acción para enfrentar al ex campeón de peso welter, Robbie Lawler.

Aún así, como ocurre con cualquier otro evento de pago por evento de UFC, la mayor parte de la intriga sobre la acción que rodea la batalla del evento principal en UFC 266.

¿Quién gana este fin de semana entre Volkanovski y Ortega?

¿Con quién debería pelear el ganador después?

La primera pregunta se responderá la noche de la pelea, pero la siguiente ya podría estar clara.

El ganador de Volkanovski vs. Ortega debería ser llamado a la acción de inmediato para enfrentar a Holloway.

No importa qué, sería una mega pelea. Y dado que tanto Volkanoski como Ortega ya se han enfrentado a Holloway, también sería una revancha.

La carrera histórica de Holloway en el peso pluma sigue siendo impresionante

La carrera de Holloway en las 145 libras es uno de los reinados de títulos más impresionantes en la historia de UFC.

Según UFC Record Book , Holloway obtuvo más victorias en la división de las 145 libras que cualquier otro luchador en Historia de UFC (17). Anotó más finales (10) y nocauts (8) en la categoría de peso que cualquier otro, y su filete de 13 victorias que terminó el año pasado contra Volkanovski sigue siendo el más largo en la historia del peso pluma también.

En 2020, Holloway fue etiquetado por MMA Junkie “uno de los campeones más dominantes del deporte”. Además, muchos expertos creen que el joven de 29 años todavía tiene lo necesario para volver a hacerse con el oro.

Después de perder su cinturón ante Volkanovski en 2019 y no convencer a los jueces de que debería recuperarlo en la revancha inmediata en 2020, Holloway dominó a Calvin Kattar en enero de 2021 para recordarle a la gente lo increíble que se ha convertido en un luchador a lo largo de los años.

En esa pelea, Holloway superó a Kattar en golpes significativos 445-133.

Entonces, Holloway todavía es considerado uno de los mejores luchadores del mundo. Podría decirse que es el delantero más prolífico de UFC, y es posible que aún tenga sus mejores años por delante.

Holloway permanece en mente en UFC 266

A pesar de que Volkanovski y Ortega tendrán su próxima pelea entre ellos en el camino en UFC 266, ambas estrellas ya han admitido que ahora también están pensando en Holloway.

Holloway perdió dos peleas competitivas ante Volkanovksi y diezmó a Ortega por detención en 2018.

“La última pelea que hicimos en Fight Island, no quieres poner excusas, pero no creo que apareciera en absoluto, y aún pude hacer el trabajo”, dijo Volkanovski a MMA News . “Eso solo muestra en qué nivel (estoy). Y de nuevo, tienes que dar crédito donde se merece, porque la forma en que se mostró desde la primera hasta la segunda pelea … fue increíble”.

Desde 2014, Holloway ha superado a todos los oponentes a los que se ha enfrentado en la misma categoría, excepto Volkanovski. El campeón cree que volvería a vencer a Holloway en una tercera pelea.

“Pero para poder recuperar esa pelea, no lo volví a subir ese día y aún así hice el trabajo. Eso solo te muestra que hay niveles en esto, y que no soy una broma. Voy a presentar la próxima pelea al 100 por ciento, y no le voy a dar rondas como en la primera pelea. Voy a empezar más fuerte y voy a terminar aún más fuerte. Pero, de nuevo, Max es un gran luchador, de ahí que tenga una tercera pelea. Él está saliendo y eliminando a otros muchachos y ganando el puesto número uno porque él también merece estar ahí arriba”.

Mientras tanto, Ortega tiene la venganza en su mente.

“Eso sería ideal”, dijo Ortega a TMZSports . “No estoy tratando de hablar por delante, ni estoy tratando de superar a Volkanovski, porque venció a Max dos veces. Así que no estoy sentado aquí para decir que ya comencé a celebrar, pero eso sería ideal (para pelear contra Holloway nuevamente)”.

Ortega explicó en esa misma entrevista por qué cree que ganaría su revancha.

“Soy una mejor persona y un mejor luchador que cuando peleé con él …”, dijo Ortega.

Volkanovski y Ortega se enfrentan esta semana en UFC 266, pero ambos parecen estar mirando hacia la posibilidad de enfrentarse a Holloway a continuación.

Volkanovski favorecido por Oddsmakers, pero Ortega lucía mejor que nunca en la última pelea

Volkanovski es el favorito para ganar en UFC 266, pero algunos expertos creen que Ortega está alcanzando su punto máximo en el momento adecuado.

Al dominar a Chan Sung Jung, también conocido como “El zombi coreano”, en su última pelea, Ortega demostró por qué merecía la siguiente oportunidad con el campeón. También mostró por qué podría ser un problema para Volkanovski o cualquier otra estrella de peso pluma.

Según el Caesars Sportsbook del jueves, Volkanovski es el favorito de -155 en el mercado de apuestas, mientras que Ortega es el perdedor de +135.

Entonces, a pesar de que Volkanovksi ha sido tan dominante como cualquier otro luchador en la historia de la división de peso pluma, todavía parece que algunas personas simplemente no están tan seguras de cómo calificarlo todavía.

Un mirar las estadísticas de cara a UFC 266 reveló que Volkanovski era el dominante. estrella en la mayoría de las categorías.

Pero Ortega lució mejor que nunca en su última salida, por lo que algunos creen que podría estar en camino de sacar la sorpresa.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

UFC 266 presenta un emocionante enfrentamiento de peso pluma entre el campeón de peso pluma de UFC Volkanovski y Ortega.

La cartelera apilada también presenta a la campeona de peso mosca femenino de UFC, Shevchenko, enfrentándose a Murphy en el evento co-principal, y también hay muchas otras peleas importantes.

Puede ver toda la acción de la tarjeta principal programada para UFC 266 el 25 de septiembre en la lista a continuación.

Tarjeta principal (PPV) *

Alexander Volkanovski (c) contra Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

Robbie Lawler contra Nick Diaz, pesos medios

Curtis Blaydes contra Jairzinho Rozenstruik, pesos pesados

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo, pesos mosca femeninos

A continuación se muestran las peleas de cartelera.

preliminares y preliminares tempranas (ESPN +, UFC Fight Pass)*

Marlon Moraes contra Merab Dvalishvili, peso gallo

Dan Hooker contra Nasrat Haqparast, pesos ligeros

Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus, pesos pesados

Roxanne Modafferi vs.Taila Santos, pesos mosca femeninos

Ricky Simon contra Timur Valiev, peso gallo

Uros Medic vs.Jalin Turner, pesos ligeros

Manon Fiorot vs.Mayra Bueno Silva, pesos mosca femeninos

Karl Roberson contra Nick Maximov, peso mediano

Matthew Semelsberger contra Martin Sano, peso welter

* tarjeta sujeta a cambios

