McGregor vs. Poirier: ¿Cómo ver la pelea de esta noche?

Conor McGregor regresa al octágono por primera vez en un año y lo hará en una de las revanchas más esperadas, nada más y nada menos que contra Dustin Poirier, destacando una tarjeta UFC 257 para este sábado 23 de enero por la noche en Abu Dhabi.

El UFC 257 PPV tiene diferentes opciones de precios dependiendo de si usted ya tiene ESPN + o no. Puede comprar el PPV de Poirier vs McGregor 2 aquí mismo, o puede seguir leyendo para obtener un resumen completo de todas las diferentes opciones que tiene.

Previa de la UFC 257

Esta puede ser una de las carteleras más esperadas en mucho tiempo, en gran parte debido a los eventos co-principales. El presidente de la UFC, Dana White, quien tuvo una infame batalla verbal con McGregor durante gran parte del año pasado, dijo la semana pasada que su ego fue aplastado, lo que en parte llevó a que McGregor regresara.

“Honestamente, en ese momento, no pensé que íbamos a superar eso”, le dijo White al Washington Post sobre sus desacuerdos con McGregor el año pasado. “Estaba realmente descontento por eso. Estaba equivocado. Él y yo al final hablando y arreglamos las cosas”.

Poirier viene de una victoria durísima, ganada por decisión sobre Dan Hooker en el mes junio, mientras que McGregor peleó por última vez en enero de 2020, cuando tardó 40 segundos en desmantelar a Donald “Cowboy” Cerrone en UFC 246. Poirier y McGregor se conocieron por primera vez en 2014, cuando ambos todavía eran pesos pluma. McGregor en solo una ronda obtuvo la victoria, pero las cosas podrían ser diferentes esta vez.

Poirier tiene marca de 10-2 desde que ascendió a la división de peso ligero de UFC, mientras que 19 de las 22 victorias de McGregor en su carrera han sido por nocaut, por lo que este debería ser un enfrentamiento entretenido.

“Estoy muy seguro de que los tiros que necesitaré para ganar deberán ser acertados dentro de los primeros 60 segundos. Si Dustin puede soportarlos, tendrá más poder”, dijo McGregor, según SportsNet. “He oído que espera que sea una guerra y una guerra prolongada de ida y vuelta. De hecho, también estoy emocionado por eso. No estaría en contra de eso. De hecho, me encantaría. Me encantaría tener una pelea con Dustin. Si puede resistir los disparos y hacer que explote, hagámoslo. Permanezcamos allí y luchemos. Solo quiero que mis movimientos lleguen rápido eso es todo”.

“Eso va a ser difícil de hacer”, dijo Poirier en respuesta. “Pero ese debería ser el objetivo para él porque cada minuto que pasa del reloj es una pelea aún más dura para él. Cuanto más extenso es esto, más nos cansamos, más sufrimos, eso está a mi favor”.

Aquí hay un vistazo a la cartelera UFC 257 completa:

Preliminares:

• Arman Tsarukyan vs.Nasrat Haqparast – Peso ligero

• Brad Tavares vs.Antonio Carlos Junior – Peso mediano

• Julianna Pena contra Sara McMann – Peso gallo femenino

• Khalil Rountree Jr. vs.Marcin Prachnio – Peso semipesado

• Andrew Sánchez vs.Andre Muniz – Peso mediano

• Nik Lentz contra Movsar Evloev – Peso captura

• Amir Albazi vs.Zhalgas Zhumagulov – Peso mosca

Cartelera principal:

• Peso ligero: Conor McGregor vs. Dustin Poirier

• Peso ligero: Michael Chandler vs. Dan Hooker

• Peso mosca femenino: Joanne Calderwood vs. Jessica Eye

• Peso paja femenino: Amanda Ribas vs. Marina Rodríguez

• Peso ligero: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

