Mbappé publicó una foto con Messi y encendió las redes [FOTO]

Lionel Messi y Kylian Mbappé marcaron en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de este miércoles 10 de marzo, entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, partido que vio a los campeones franceses avanzar en la competición gracias al 5-2 en el global.

Luego del pitido final, Mbappé acudió a sus redes sociales para publicar un un mensaje enigmático. El ganador de la Copa del Mundo publicó una foto de un momento que compartió durante el partido junto con Leo Messi.

El francés también publicó la misma imagen en las historias de Instagram con la leyenda: “Gracias al fútbol por darme esta oportunidad de vivir este sueño todos los días”.

El mensaje de Mbappé está abierto a interpretaciones y bien podría ser un simple caso del delantero mostrando su respeto y admiración hacía Lionel Messi. Sin embargo, quizás valga la pena señalar que su mensaje también se produce en medio de especulaciones de que el PSG intentará fichar a Leo Messi en el próximo mercado de verano, cuando expire su contrato.

El capitán del FC Barcelona tenía previsto reunirse con el PSG, pero canceló la reunión porque quiere hablar primero y escuchar los planes del nuevo presidente del club, Joan Laporta, según Carrusel Deportivo.

El gol de Mbappé contra el FC Barcelona llegó desde el punto de penalti después de que Clement Lenglet cometiera una falta sobre Mauro Icardi, mientras que el gol de Messi fue mucho más espectacular.

El argentino dejó volar desde media distancia el balón con un gran disparo que pasó por encima del portero Keylor Navas y se acurrucó en la esquina superior de la red. Navas acabó el partido como el hombre del partido, pero no pudo hacer nada ante el gol que le marcó Leo Messi.

El gol supuso otro hito para Messi, ya que alcanzó los 120 en la Liga de Campeones.

