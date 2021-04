Floyd Mayweather Jr. confirma su regreso al boxeo: ¿Cuándo y contra quién peleará?

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. reveló un plan de gran éxito a principios de este año que incluía al luchador compitiendo en hasta tres megapeleas en 2021.

Ahora, el hombre de 44 años parece estar comenzando ese viaje al anunciar su próximo gran combate a través de las redes sociales. Según confirmaron ambas estrellas en Instagram, Mayweather Jr. peleará contra el youtuber Logan Paul, en una exhibición de boxeo pactada para el próximo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Mayweather Jr. publicó: “¡¡¡6 de junio de 2021 !!!! #MIAMI Logan Paul y yo pelearemos en el Hardrock Stadium. @mayweatherpromotions @fanmio y @showtimeboxing se han unido para traer un evento épico !!! Las entradas saldrán a la venta la semana que viene…”.

Logan Paul declara: “El 6 de junio rompo la simulación”

Paul, de 26 años, tiene marca de 0-1 como boxeador profesional, pero probablemente superará a Mayweather en la noche de la pelea por al menos 30 libras.

Gracias a las plataformas de redes sociales como YouTube, Paul es una de las superestrellas de celebridades más populares del mundo, y ahora tendrá la oportunidad de compartir el ring con la estrella del boxeo más popular de toda una generación.

Paul no solo nunca ganó una pelea profesional, sino que tampoco se enfrentó a un boxeador profesional legítimo. Paul fue derrotado por su colega youtuber KSI por el debut de ambos en el boxeo profesional en noviembre de 2019, y ahora se enfrentará a Mayweather cuyo récord es de 50-0.

Paul lanzó noticias sobre la pelea a través de las redes sociales. Según publicó, “el 6 de junio rompo la simulación @mayweatherpromotions @fanmio y @showtimeboxing se han unido para hacer historia en el boxeo!!!…”.

Más tarde, Paul publicó: “transparencia total mi mamá está aterrorizada”.

full transparency my mom is terrified https://t.co/ixN93qIdTH — Logan Paul (@LoganPaul) April 28, 2021

Pero no evitará que Paul persiga a su rival en las redes sociales.

Mayweather vs. Paul había sido anunciado originalmente por Fanmio a principios de este año, y estaba programado para el 20 de febrero solo para ser pospuesto indefinidamente. Ahora, la megapelea de Mayweather vs. Paul está confirmada para el domingo 6 de junio y la contienda será transmitirá en Showtime PPV (Pay Per View).

Comienza el impactante plan de tres peleas de Mayweather

A principios de este año, Mayweather reveló un impactante plan de tres peleas que incluía al campeón de boxeo más exitoso del mundo enfrentándose a dos youtubers y un rapero en tres superpeleas de exhibición que casi nadie vio venir.

Mayweather publicó sus planes de megapeleas a través de las redes sociales en febrero. El campeón de boxeo dijo que quería lanzarse contra los youtubers Logan Paul y Jake Paul, así como contra el rapero y ex mejor amigo 50 Cent.

Mayweather publicó: “Este año me centraré en varias exhibiciones. Tendré una exhibición en Tokio, Japón, nuevamente. Por supuesto, el de Logan Paul y yo; y si Jake Paul puede superar a su próximo oponente Ben Askren, también tendré una exhibición con él. También escuché que 50 Cent pelearía conmigo, pero dice que soy demasiado pequeño. Si quiere atarse los cordones a fin de año, podemos hacer una exhibición entonces. No me importa la categoría de peso con ninguno de estos tipos. Los hermanos Paul ganarán mucho dinero con los eventos, pero con 50 Cent tiene que ser ‘El ganador se lo lleva todo'”.

Puedes ver esa publicación a continuación.

Así que Mayweather vs. Logan Paul parecería ser la primera etapa de Mayweather cumpliendo ese anuncio. Mayweather se enfrentará a Logan Paul el 6 de junio y también podría compartir el ring con Jake Paul y 50 Cent en el futuro a corto plazo.

