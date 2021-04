¿Matthijs de Ligt ‘loco’ por jugar en el FC Barcelona?

Se dice que el central de la Juventus Matthijs de Ligt está “loco” por la idea de fichar por el FC Barcelona en una traspaso que vería al defensa reunirse con su amigo y ex compañero de equipo en el Ajax, Frenkie de Jong.

De Ligt estuvo fuertemente vinculado con un posible fichaje al Barcelona antes de unirse a la Juventus en el verano de 2019 procedente del Ajax. De Jong también dejó la Eredivisie al mismo tiempo después de ayudar al Ajax a ganar un doblete de liga y copa y llegar hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

Según el periodista de RAC1, Gerard Romero, a De Ligt todavía le encantaría fichar con los catalanes, aunque su traspaso parece ser muy difícil dada la actual situación financiera del Barça.

Laporta y Koeman quieren De Ligt

Sin embargo, parece que el interés por De Ligt podría ser mutuo. Según Eduardo Inda en El Chiringuito, el defensa es del agrado tanto del presidente del Barcelona, Joan Laporta, como del entrenador Ronald Koeman.

El Barça ve al holandés de 21 años como el perfecto compañero de defensa central de Eric García, quien se espera que regrese del Manchester City en un traspaso gratuito en el mercado de fichajes de de verano.

El entrenador Pep Guardiola casi confirmó el regreso de García después de la victoria de la final de la Copa de la Liga del domingo sobre el Tottenham Hotspur, según informó Sky Sports. Dijo: “La mayoría de las veces no está en el banquillo porque se va a Barcelona, eso espero. Es difícil, pero es lo que es”.

También vale la pena recordar que el Barça ya tiene muchas opciones de central en la plantilla. Los jóvenes Ronald Araujo y Oscar Mingueza se han abierto paso en el primer equipo esta temporada y se han unido a Gerard Piqué, Clement Lenglet y Samuel Umtiti en la plantilla.

Sin embargo, ha habido rumores de que Umtiti, y potencialmente Lenglet, podrían venderse este verano, mientras que el cambio de Koeman a una formación 3-5-2 esta temporada significa que se necesitarán centrales.

El Agente De Ligt criticó al Barcelona

Otro punto de fricción en cualquier acuerdo de De Ligt podría ser el agente del defensa holandés Mino Raiola. El polémico agente criticó los intentos de los catalanes de fichar al joven en 2019.

Le dijo a Voetbal International que el Barcelona no había tratado bien a De Ligt y explicó por qué el defensor decidió escoger a la Juventus, según informó Diario Sport.

“El Barça pensó:‘ Viene De Jong, también llegará [De Ligt]. Lo trataron como un trozo de queso, como decimos. Pero las razones por las que lo querían allí eran equivocadas … ¿Creían que un jugador como [Gerard] Piqué iba a dejar su lugar en el equipo?” él dijo. “En Holanda, casi creen que el Barça es un club holandés, no un club extranjero, vieron este traspaso casi como un sacrilegio, pensaron que tenía que ir allí. A De Ligt no le interesa el dinero, solo quiere jugar. Y la Juve lo quería hace un año. Y (De Ligt) me dijo: ‘Mino, quiero ir a la Harvard de la defensa’. Por eso elegimos a la Juve, para graduarnos”.

De Ligt ganó el título de la Serie A en su primera temporada en la Juventus, pero los de Turín están en el cuarto lugar actualmente de la competición local y parecen estar listos para renunciar a la corona. Mientras tanto, el Barça ya se ha asegurado la Copa del Rey y pasará a lo más alto de la tabla de La Liga si gana ante el Granada este jueves.

