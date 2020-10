Mascota de Arsenal salvado por detalle de uno de sus jugadores ¿quién fue?

Como se había reportado en el lunes, el Arsenal había decidido reducir gastos pero en el proceso cometió un desastre en relaciones públicas. El club anunció el lunes que iban a considerar a 55 puestos redundantes. Entre ellos, quedaron trabajos por el área de mercadeo. Específicamente, la mascota del equipo.

Entre las noticias de la llegada de Thomas Partey al equipo, después de que el club pagara su rescisión del Atlético de Madrid que superaba los US$50 millones, el club decidió despedir a esos empleados. Además el jugador estará ganando alrededor de US$296,000 por semana y un bono US$2.5 millones.

Con esto ocurriendo dentro del club, Mesut Ozil ha dado un paso adelante y se ofreció a pagar el sueldo de Jerry Quy, el hombre detrás de la tan amada mascota del equipo.

Gunnersaurus, quien ha sido una estampa del equipo y una de las entidades más admiradas por fanáticos del equipo y hasta sus rivales desde 1992, y Quy ha sido la persona le dio vida durante todos esos años. Ahora Özil, quien no ha jugado y parece estar fuera de los planes de Mikel Arteta, salió al rescate y decidió pagar para que se mantenga en el equipo.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020