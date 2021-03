Muerte de boxeador Marvin Hagler desata controversia sobre vacuna del COVID-19

La leyenda del boxeo, “Marvelous” Marvin Hagler, murió este sábado a los 66 años, según una publicación hecha por la esposa de Hagler, Kay, en la página oficial del club de fans de Facebook del campeón de boxeo.

La noticia de la muerte del pugilista, campeón de peso mediano, fue luego confirmada por Associate Press. Hagler es uno de los peleadores más célebres en la historia del boxeo, pero, más allá del dolor por su muerte, fue una publicación en Instagram, hecha antes de su fallecimiento, por uno de los mayores rivales del boxeo de Hagler, la que ha causado una gran controversia en Internet.

Aproximadamente una hora antes de que se anunciara el fallecimiento de Hagler, el exboxeador Thomas “Hitman” Hearns publicó un mensaje donde mencionaba que Hagler se puso mal tras recibir una vacuna, que los cibernautas asociaron con la del COVID-19.

“Un verdadero guerrero. Recemos por el rey y su familia. ¡Está en la UCI luchando contra las secuelas de la vacuna! ¡Estará bien, pero podríamos usar la energía positiva y la oración para su recuperación completa!”, dijo Hearns en su Instagram

La especulación corrió desenfrenada

Ese comentario, llevó a algunos a especular sobre la causa de la muerte del boxeador y a algunos incluso a especular sobre los motivos de las personas que informaron lo que Hearns había publicado antes de la muerte de Hagler.

Por ejemplo, la periodista de boxeo Michelle Joy Phelps volvió a publicar lo que Hearns puso en Instagram, y algunas personas en redes sociales estallaron inmediatamente en su contra.

Phelps publicó: “Justo antes del fallecimiento de Marvin Hagler, Tommy Hearns dijo que por esto estaba en la UCI”.

Algunos usuarios afirmaron que el informe era “vergonzoso” y parte de algún tipo de “agenda anti-vacuna”.

Es importante aclarar que Hearns nunca afirmó haber compartido la causa de la muerte de Marvin. De hecho, Hearns ni siquiera publicó que Hagler había muerto, y nunca reveló de qué “vacuna” estaba hablando.

Se han asumido todos esos detalles importantes y ha dado lugar a una serie de publicaciones especulativas en Internet.

Aún así, algunos usuarios han corrido desenfrenadamente a hablar de la idea con toda su fuerza. El boxeador retirado Mark Prince también publicó sus preocupaciones sobre la vacuna después de ver la publicación de Hearns.

Prince incluso afirmó que la muerte de Hagler de alguna manera demostró que las personas estaban siendo “utilizadas como conejillos de indias”.

Afortunadamente, la mayoría de las reacciones sobre el fallecimiento de Hagler en las redes sociales fueron para celebrar su vida.

Im proper gutted!! the Great Marvin Hagler dies after taking the vaccine!

Eso parece especialmente importante, ya que aún no ha habido ninguna revelación sobre la causa oficial de la muerte anunciada, por parte de la familia ni por nadie más.

Además, la mayoría de las teorías sobre la muerte del ex campeón se basan en una cantidad peligrosamente limitada de información obtenida de una publicación en las redes sociales realizada por Hearns antes del fallecimiento de Hagler.

Hearns publicó más tarde sobre el tema él mismo y dijo: “Permítannos tener nuestra paz… esta no es una campaña contra las vacunas… es indignante tener eso en mente …”.

Puede leer su declaración completa a continuación.

Ariel Helwani de ESPN publicó que Hearns era un “ícono”.

Chris Mannix compartió lo que “Sugar” Ray Leonard dijo después de enterarse del fallecimiento de su rival.

Oscar de la Hoya también lamentó la muerte de Hagler y lo describió como uno de los más grandiosos de todos los tiempos en el mundo del boxeo.

Cualquiera que sea la controversia en internet que se ha desatado en este momento sobre la muerte repentina de la leyenda del boxeo durante el fin de semana, el mundo de los deportes de combate seguramente se unirá en una idea en particular: Hagler fue uno de sus mayores campeones, y lo extrañaremos profundamente.

