Martin Braithwaite contestó fuertemente por Instagram:¿Indirecta a Messi?

La primera fecha de La Liga tuvo como uno de los protagonistas al danés Martin Braithwaite del FC Barcelona. El jugador había sido uno de los más criticados la temporada pasada por su falta de rendimiento y su incapacidad de poder asumir el puesto que había dejado Luis Suárez tras su llegada al Atlético de Madrid.

Aunque la partida de Leo Messi al Paris-St. Germain sigue dando que hablar en España, el jugador pudo convertirse en una de las figuras de la victoria ante la Real Sociedad este domingo.

Ese fue el primera partido que el equipo culé jugó su primer partido en el Camp Nou sin su máxima figura. En las gradas se generó un tema muy complicado con insultos para Joan Laporta. Pero también algunos hinchas aplausos, mientras otros silbaban y aplaudían a Messi en el minuto 10 del partido.





Barcelona 4-2 Real Sociedad. Doblete de Braithwaite y gol de Piqué. Comenzó era sin Messi | La Liga

Pero después del partido, el club hizo un peculiar posteo en Twitter que parecía como una indirecta hacia su excapitán. Dentro del plantel, el que salió a responder es fue el exjugador del Granada quien anotó en dos ocasiones y se convirtió en el primer danés en hacer esa hazaña en el siglo XXI.

“A algunos les gusta hablar. Yo hablo en la cancha”, disparó en Instagram el delantero de 30 años, figura del triunfo de los de Koeman en el primer partido de la era post Messi. ¿Palo para quién?

La publicación de Braithwaite se suma a la polémica que se desató una vez que el triunfo del Barcelona fue consumado y el club, a través de su cuenta de Twitter en inglés tiró una indirecta para el rosarino con la leyenda “we are Barsa”, ironizando sobre el “We are Paris” (Somos París), que lució Leo en su camiseta de presentación en Francia.

¿Indirecta a Messi?

“We are Barça” (Somos Barça), expresó el equipo español en su cuenta en inglés, acompañado de una imagen del danés Braithwaite festejando uno de sus dos goles de la jornada inicial de la Liga. Y claro, todo hace pensar que fue un palito para el astro rosarino.

Es que el sábado, Leo posó con la camiseta que decía “We are Paris”, en su presentación en cancha en su nuevo equipo. La misma camiseta usaron Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi y Wijnaldum, los otros cuatro refuerzos que fueron presentado en el Parque de los Príncipes previo al triunfo del PSG por 4-2 ante Racing de Estrasburgo.





PARIS SAINT-GERMAIN – RC STRASBOURG ALSACE (4 – 2) – Résumé – (PSG – RCSA) / 2021-2022

Las palabras de Laporta sobre el estado del club

Claro está que la salida de Leo Messi no fue la ideal y el jugador dio a entender que el presidente español y compañía no hicieron todo lo posible para retenerlo. Pero el Barça sigue haciendo de las suyas para que la novela no termine. Incluso, el presidente Laporta brindó una conferencian de prensa este lunes donde volvió a tirarle parte de la responsabilidad de la no renovación a Messi.

Lo que dijo Joan Laporta

“Yo creo que a Messi no se lo silbó (en el minuto 10 del Barcelona – Real Sociedad), pero el público prioriza al Barcelona y entendieron que debe ser así. Lo que sí no es agradable que se vaya a un rival que será directo, como es el PSG”, expresó el presidente del club culé Joan Laporta. Y sentenció: “Hay un disgusto mutuo entre ambas partes y es comprensible porque no conseguimos que ésto acabara como queríamos”.

