Se llevó a cabo el Maratón Life Time Miami con más de 69 países compitiendo: ¿Quién ganó?

Estaban a casi 8,000 millas de su casa en el centro urbano de Kisii, Kenia, pero sus búsquedas individuales por los títulos del Maratón Life Time Miami los unieron en el sur de Florida el domingo. Originarios de familias de granjeros del suroeste de Kenia, George Onyancha y Damaris Areba obtuvieron victorias fáciles en sus apariciones inaugurales en el evento de carreras característico de Miami.

Onyancha, de veintinueve años (2:18:25), terminó casi seis minutos por delante de Siraj Amda (2:24:16) de Nueva York en el maratón masculino. Areba, de veintisiete años, logró el segundo tiempo más rápido en la historia del maratón de Miami (2:33:49), superado solo por el récord de recorrido de su compatriota keniana Martha Akeno (2:29:00) el año pasado. Isgah Cheruto (2:36:19) de Minneapolis quedó en segunda posición detrás de Areba.

Onyancha y Areba fueron ganadores de poco hablar. “Estaba liderando y tenía otro corredor detrás de mí hasta la marca de 25K”, dijo Onyancha. “Como no sabía cuál era su estrategia, pensé: ‘Déjame despegar’.

Areba se centró más en la singularidad de la ruta del curso. El circuito certificado por la U.S.TAF y calificador para el maratón de Boston mostró las mejores vistas del paisaje urbano y las vías fluviales de Miami durante las carreras de 26,2 millas y 13,1 millas. “Las luces de los grandes barcos son tan hermosas”, dijo Areba.

Fue la 21ª edición del Maratón Life Time Miami y el Medio Maratón, que recorrió el centro de Miami, Miami Beach y Coconut Grove. El evento con entradas agotadas contó con 18,000 corredores provenientes de los 50 estados y 69 países, generando más de $ 50 millones en impacto económico para la comunidad de Miami. Colombia (1.300) y México (1.100) lideraron una ola de corredores latinos, mientras que casi 1.000 corredores con sede en EE. UU. representaron al estado de Nueva York.

El maratón comenzó frente al Miami-Dade Arena del centro de la ciudad antes de dirigirse a South Beach a través de MacArthur Causeway y luego regresar al centro a lo largo de Venetian Causeway. Luego, los corredores se dirigieron hacia el sur a través de la exuberante comunidad de Coconut Grove antes de girar hacia el norte a través del distrito financiero de Brickell Avenue y cruzar la línea de meta en Bayfront Park.

Las temperaturas eran de 72 grados al comienzo de la carrera y finalmente se establecieron a mediados de los 70. Los corredores pudieron experimentar el amanecer del sur de Florida casi una hora después de su carrera, y los resplandecientes cruceros atracados en el puerto de Miami pusieron un signo de exclamación en las vistas icónicas del evento.

Onyancha corre principalmente en Europa y China, y el maratón del domingo fue su primero en los Estados Unidos. Areba ha estado en racha, ganando cuatro maratones en ocho meses. Antes de su victoria en Miami el domingo, Areba ganó títulos en el Maratón de Green Bay (mayo), el Maratón de Quad Cities (septiembre) y el Maratón de Des Moines (octubre). En noviembre, quedó en cuarto lugar en el maratón de Filadelfia.

Cuando Nacho Hernando-Angulo (1:08:36) llegaba primero a la meta del Medio Maratón, ya casi estaba en casa. El joven de 29 años rompió la cinta a solo 800 metros del rascacielos donde vive en el centro de Miami. “Estar en casa con el título (2023) es increíble”, dijo Hernando-Angulo. “Este título tiene que quedarse en casa, en Miami”.

El veterano triatleta francés Brice Daubord (1:10:11) y el ecuatoriano Alberto Mena (1:10:21), de 24 años, estuvieron casi dos minutos por debajo del ritmo de Angulo para asegurar el segundo y tercer lugar mientras que el campeón defensor del evento, César Lizano, quedó en sexto (1:14:01). El costarricense de 40 años quedó cuarto en el 2012, tercero en el 2014 y quinto en el 2015 antes de ganar el título de Miami del año pasado.

Nacido en Madrid, España, Hernando-Angulo se instaló en Miami en el 2018 luego de carreras en New Hampshire Technical Institute y Southern New Hampshire University. Trabaja como director de ventas para un importador europeo. “Me mudé a Miami por trabajo, definitivamente no para entrenar”, dijo. “Es muy difícil ser un corredor de élite aquí. Así que hacemos lo que podemos”.

La etíope Weynshet Ansa Weldestadisk (1:14:55) ganó el segundo medio maratón de su carrera el domingo, por delante de la ucraniana Valentyna Veretska (1:18:41) y la campeona defensora, Lisa Brooking (1:18:50) de Canadá. “Fue un buen recorrido, pero con mucho viento y calor”, dijo Weldestaisk. “La ciudad es tan hermosa. Ojalá pudiera vivir aquí. Todo el mundo me decía ‘buen trabajo’. Me dio fuerzas”.

La alta y esbelta Weldestadisk ha estado basada en Washington DC durante los últimos cuatro meses mientras competía en una serie de carreras en los Estados Unidos. La joven de 26 años batió el récord de la carrera de 10 millas Extra Long Bronx (NY) el septiembre pasado y ganó tanto el maratón de Filadelfia como el Virginia 10 Miler en noviembre.

Veretska, subcampeona del medio maratón femenino, continuó con sus buenos resultados desde que huyó de Ucrania el año pasado y ganó el maratón de Jerusalén un mes después con zapatos y equipo prestados. La mujer de 32 años corrió su primera carrera en los EE. UU. en noviembre y terminó tercera en el maratón de Princeton.

Onyancha y Areba recibieron cada uno $4,500 por sus primeros lugares. Onyancha usará los fondos para pagar dos de las matrículas estudiantiles de su hermano, mientras que Areba donará una parte a los programas de desarrollo de carrera juvenil de Kenia y usará el resto para comprar un terreno para construir una casa. Ella y su esposo actualmente viven en una unidad de alquiler. “Me encantó la ciudad y las palmeras”, dijo Onyancha sobre su primera experiencia en Miami. “Parecen paraguas”.

Celebridades que asistieron al Maratón Life Time Miami

En esta oportunidad estuvieron varias personalidades del mundo del entretenimiento como los cantantes Silvestre Dangond y Elvis Crespo; personalidades de TV como Poncho de Anda, Jorge Hernandez (Univision 23) y Jessica Delgado (Univision) entre otros quienes dieron todo de sí y disfrutaron este trayecto de principio a fin.