Manchester United vs. Newcastle: ¿Cómo ver la final de la Carabao Cup?

Manchester United y Newcastle United se enfrentarán en el estadio de Wembley en la final de la Copa Carabao el domingo 26 de febrero.

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

En los Estados Unidos, el partido (a las 11:30 a.m. hora del Este) no se transmitirá por televisión, pero cualquier persona en los Estados Unidos puede ver Manchester United vs Newcastle en vivo por ESPN+ aquí:

Obtenga ESPN+

ESPN+ incluye todos los partidos de la Copa Carabao y la Copa FA, además de docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $ 9.99 por mes o $99.99 por año (o $13.99 por mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrado en ESPN+, puede ver Manchester United vs Newcastle en vivo en la aplicación de ESPN o en ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la final entre el Manchester United vs Newcastle

The day has arrived. 🔥 #CarabaoCup final day, let's get it 🗣️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023

Ambos equipos ingresan a este con la oportunidad de aprovechar el éxito reciente. Newcastle entregó derrotas de Southampton en los dos primeros partidos para llegar a la final, mientras que Man United derrotó a Nottingham Forest por un marcador combinado de 5-0 en las semifinales. Los Red Devils no han ganado un trofeo en seis años, mientras que Newcastle ha esperado bastante más.

Los Magpies no ganan ningún hardware desde 1955 y tampoco contarán con una pieza clave: el portero Nick Pope, que está fuera por sanción tras recibir una tarjeta roja ante el Liverpool. Se espera que Loris Karius comience en su lugar. Karius ha estado con Newcastle desde septiembre de 2022, pero aún no ha jugado un partido.

“Sería una magnífica oportunidad para él de reescribir la historia de su carrera”, dijo el técnico de Newcastle, Howe, sobre Karius. “Ha habido muchas historias a lo largo de los tiempos en el fútbol en las que han sucedido estas cosas y ha habido un resultado realmente positivo… o no. No podemos predecir cuál será. Pero tan pronto como sucedió [la tarjeta roja de Pope], surgió la sensación de que hay otra historia en la carrera de Karius, otra página o capítulo que escribir, y quién sabe cómo será ese capítulo. Esa es la belleza del fútbol. Esta imprevisibilidad es lo que hace que sea algo tan increíble de ver”.

“Es un equipo molesto contra el que jugar, así que tenemos que encontrar la manera de ganar”, dijo el entrenador en jefe de Man United, Erik Ten Hag, sobre Newcastle, a través de ESPN. “Tratan de molestarte. Tenemos que asegurarnos de que jugamos nuestro juego y nos enfocamos en nuestro juego. Ves que el árbitro quiere jugar un tiempo efectivo. Tienen los más bajos de la liga y tienen bastante éxito con eso. Así que depende de nosotros obtener velocidad en el juego y también dependemos del arbitraje”.

En cuanto a las lesiones del Man United, el delantero Marcus Rashford sufrió una lesión contra el Barcelona en un partido de la Europa League, y sigue siendo una decisión en el tiempo de juego para este enfrentamiento.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales previstas para ambos equipos:

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho and Rashford.

Newcastle United: Karius, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Guimaraes, Joelintonl, Almiron, Wilson and Saint-Maximin.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 617: ¿Cuál es la respuesta del 26 de febrero de 2023?