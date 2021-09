Mallorca vs Osasuna: Hora y Cómo ver el Live Stream

Mallorca recibirá a Osasuna en el Ibertostar Estadi en Palma de Mallorca el domingo por la séptima fecha de La Liga. Ambos equipos tratarán de recuperarse luego de duras derrotas que sufrieron ante equipos de mitad de tabla entre semana.

Previa de Mallorca vs Osasuna

Ambos Mallorca y Osasuna han tenido resultados variados en lo que ha sido un comienzo positivo para los dos, según sus aspiraciones. Mallorca quiere seguir invicto de local, mientras que Osasuna quiere hacer lo propio, pero de visitante.

Osasuna y Mallorca están décimos y undécimos respectivamente en la tabla de posiciones, y solo los separa la diferencia de goles. El que gane se acercará a los puestos de copas europeas.

Mallorca necesita respuestas luego de haber sido aplastados por Real Madrid por 6 a 1 el miércoles pasado en el Bernabeú. Los isleños tienen por rival a un equipo al que no han vencido desde agosto de 2018.

Los locales no contarán con el jugador de la selección japonesa, Takefusa Kubo. El ex jugador del Barcelona y préstamo del Real Madrid tiene una lesión en los meniscos y no jugará hasta mediados de octubre.

Esto engrosa la lista de lesionados de Los Bermellones, ya que Pablo Maffeo (muslo), Aleksandar Sedlar (rodilla), Antonio Rail (tobillo) y Ángel Rodríguez (sin informar) también están fuera de acción. Mientras tanto, Íñigo Ruiz y Franco Russo están en duda para este fin de semana para el equipo de Luis García.

Es por eso que el trío de Lee Kang-In, Dani Rodríguez y Fer Niño han sido los que han llevado adelante al Mallorca en esta temporada. Todos los jugadores son los goleadores del equipo, cada uno habiendo anotado un gol.

Osasuna también viene de perder luego de haber sucumbido ante el Real Betis, en El Sadar. Los visitantes han dominado al Mallorca recientemente, con una racha de tres partidos sin perder frente a ellos en La Liga. Los Rojillos han convertido seis goles durante su racha sin perder, mientras que su rival solo ha convertido cuatro. Si esto continua y los Rojillos pueden ganar, pasarían a mandar en el historial entre ambos equipos ya que cada uno cuenta con 21 victorias.

Sergio Herrera volverá a ser el arquero luego de haber recibido permiso para jugar. Se dudaba de su disponibilidad, pero fue autorizado el jueves. Sin embargo, quien está en duda para este partido es Ante Budmir, ya que tiene dolor en la ingle.

Kike Barja seguirá fuera de acción por un par de semanas más debido a una distensión en la fascia plantar.

Probable alineación Mallorca: Manolo Reina; Joan Sastre, Martin Valjent, Brian Oliván, Jaume Costa; Salva Sevilla, Issrisu Baba, Daní Rodríguez, Lee Kang-In, Amath Mboula; Fer Niño

Probable alineación Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Cote; Jon Moncayola, Oier, Javi Martínez; Rubén García, Kike García, Rober

Historial: Partidos Previos: 64 Victorias del Mallorca: 21 (74 goles) Victorias del Osasuna: 21 (82 goles) Empates: 22

