La increíble chilena de Luuk De Jong que era el gol de LaLiga [VIDEO]

El jugador del FC Barcelona, Luuk de Jong, tuvo un comienzo poco común con los catalanes en el partido contra el Real Mallorca el domingo 2 de enero de 2022 en La Liga y estuvo a punto de anotar un tanto tempranero para marcar el gol de la temporada.

El holandés había disfrutado de un gran inicio de juego, lanzando un disparo para un saque de banda y luego golpeando el poste con un disparo desde dentro del área de penalti. Luego, la carpintería volvió a negar a De Jong con un intento simplemente escandaloso, como lo demostró ESPN.

Luuk de Jong almost had a goal of the year candidate 😳 pic.twitter.com/OqzTHjMYR5

Opta mostró cómo De Jong es el primer jugador del Barcelona, aparte de un tal Lionel Messi, en golpear el travesaño en un solo juego desde que Rafinha logró la hazaña en el 2019.

2 – Luuk de Jong 🇳🇱 is the first @FCBarcelona's player not called #LionelMessi to have hit two woodworks in a single #LaLiga game since 16th August 2019 (Rafinha at San Mamés). Wooden#FCB 🔵🔴#MallorcaBarça pic.twitter.com/72Qua7IRUl

— OptaJose (@OptaJose) January 2, 2022