Murió el futbolista Luis Cruz: ¿Cómo murió el mundialista de España 82?

El mundo del balompié está de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de Luis Cruz, una de las glorias del fútbol centroamericano, quien con su talento logró convertirse en uno de los mundialistas hondureños más queridos de todos los tiempos.

El jugador de fútbol falleció en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, tras sufrir complicaciones en su estado de salud ocasionadas por contraer el COVID-19.

Así lo reveló Mediotiempo, donde se aseguró que el exfutbolista, quien tenía 68 años, murió el pasado miércoles 27 de enero en un hospital de San Pedro, donde permaneció internado por un mes, tras dar positivo a COVID-19 y presentar severos síntomas.

El fútbol hondureño se encuentra de luto, Luis Cruz, exdefensor de la Selección de Honduras en el Mundial de España 1982, falleció tras varios días de lucha contra la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/ZtK1CCR8r0 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) January 28, 2021

El citado medio, al igual que la agencia de noticias AFP, aseguró que el exfutbolista Jaime Villegas también confirmó la triste noticia de la partida de su amigo.

El reconocido mundialista, quien fue una de las estrellas de la selección de Honduras en la copa mundo de España 82, era considerado un fenomenal lateral izquierdo, y se le recuerda de manera especial por su juego en el partido de su selección contra Irlanda en el mundial, donde el equipo centroamericano hizo historia al empatar 1-1 contra el onceno europeo.

Luis Cuz también hizo una distinguida carrera en varios equipos de nombre a nivel nacional, entre ellos en Motagua y Real España.

Tras conocerse la noticia, los fans del fútbol de Honduras manifestaron la tristeza y el pesar por la pronta partida de quien fuera considerado uno de los pupilos más talentosos de José de la Paz Herrera.

El periódico El Diario destacó que Luis Cruz inició su carrera en el mundo del fútbol desde muy pequeño, a la edad de 16 añosen el Motagua, de la ciudad de Tegucigalpa, donde alzó la copa de líder.

Otros de los oncenos por los que pasó Luis CRuz durante su exito futbolero fueron el Atlético Morazán, Real España y Universidad.

Hasta el momento Honduras sigue enfrentando una crisis de salud debido a la pandemia del COVID-19, que ha dejado en el pequeño país centroamericano hasta ahora un total de 142.000 contagios y 3,500 muertes, entre ellos el recordado futbolista Luis Cruz.

El Diario agregó que precisamente en Honduras es la región de San Pedro Sula una de las zonas que más contagios y fallecimientos relacionados por el coronavirus ha registrado desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado.

Con la muerte de Luis Cruz ya sube a 5 el número de mundialistas hondureños de España 82 que han fallecido hasta el momento.

