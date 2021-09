INFORME: Los Saints llamaron a los Patriots acerca de un megacambio

¿Qué hará Bill Belichick con Stephon Gilmore?

Esa es una de las preguntas más resonantes para los New England Patriots. Algunos equipos se comunicaron para preguntar acerca de Gilmore, pero no se generó ningún acuerdo. El ex Defensor del Año ahora se encuentra lesionado.

Eso pausa la posibilidad de un traspaso por ahora, pero según múltiples reportes, los Patriots habían recibido una oferta muy importante por parte de los New Orleans Saints.

Los Saints trataron de adquirir a Stephon Gilmore

John Singler, del USA Today, hizo referencia a un reporte de Ian Rapoport, de NFL.com, que dice que los New Orleans Saints trataron de adquirir a Stephon Gilmore antes de que llegar a un acuerdo con los Houston Texans por Bradley Roby. Sigler escribió:

Rapoport aclaró que los Saints le ofrecieron a los Denver Broncos “una buena selección de draft” por Kyle Fuller, pero el gerente general, George Paton, decidió mantener a su gran contratación. Además, escribió que los Saints también llamaron a los New England Patriots para preguntar por su esquinero Stephon Gilmore, pero no hubo acuerdo. A fin de cuentas, las cosas se dieron para casi todos. Los Saints contrataron a Roby, y se espera que sea titular para los Saints por primera vez el domingo frente a los Carolina Panters. Fuller está en ascenso en Denver luego de que el titular, Ronald Darby, haya sido puesto en la lista de lesionados por algunas semanas. Y Gilmore está fuera de acción por una lesión que acarrea desde la offseason. Quizás Fuller es mejor jugador que Roby, pero los Saints cedieron más de lo que gastaron para adquirir a Roby (una selección de draft de tercera ronda en 2022 y de sexta ronda ronda en 2023) para adquirirlo. Quizás ahora todos están donde corresponde.

Los Saints podrían haber usado a Roby, a Fuller o a Gilmore el domingo pasado cuando fueron aplastados por los Carolina Panthers por 26 a 7. Sam Darnold acumuló 305 yardas por aire, algo que no había hecho en un solo partido en casi dos años.

Mientras tanto, la defensiva de los Patriots tuvo un buen desempeño el domingo pasado al destrozar al ex equipo de Darnold y al mariscal de campo novato seleccionado en el draft para reemplazarlo.

Eso genera otra pregunta.

¿Los Patriots siguen necesitando a Stephon Gilmore?

La respuesta a eso es “sí”. Aunque luego de ver a la defensiva de los Patriots frente a los New York Jets el domingo, no sería difícil de creer que podría sobrevivir sin él. Sin embargo, es importante recordar que las cuatro intercepciones y las cuatro capturas de la defensiva de los Patriots se dieron frente a un mariscal de campo novato en solo su segundo partido.

Aunque no se sería justo quitarle todo el crédito a la defensiva de los Patriots, no sería objetivo sospecha que serán igual de dominantes en todos los partidos. Si Gilmore está sano y en buen estado físico, sigue siendo uno de los mejores esquineros de la NFL. Traerlo de vuelta solo reforzaría la defensiva de los Patriots y al equipo en general.