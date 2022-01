Los Lakers actualizan el tiempo de regreso de Anthony Davis: ¿Cuándo regresa?

Los Angeles Lakers han estado sin su célebre hombre fuerte Anthony Davis desde mediados de diciembre pero deberían tener una noción de cuándo podría regresar pronto.

Originalmente estaba previsto que Davis fuera reevaluado en cuatro semanas desde su lesión, que hubiese sido el sábado. El equipo reveló que evaluarán el esguince de ligamento lateral interno [MCL, por sus siglas en inglés] algo después de eso.

“Será evaluado a principios de la semana próxima y tendremos novedades para ese entonces”, afirmó el entrenador principal de los Lakers, Frank Vogel, luego de la práctica del equipo el viernes.

La fecha de regreso de Davis tras dicha evaluación aún se desconoce, aunque Dave McMenamin de ESPN dio algo más de información.

“Anthony Davis participó de un entrenamiento en la cancha el viernes, cuatro semanas desde el día en que se esguinzó el ligamento lateral interno [MCL, por sus siglas en inglés] en su rodilla izquierda”, escribió McMenamin. “Hay optimismo en el seno de la organización de Los Angeles Lakers que el célebre hombre fuerte podría regresar a la acción en algún momento durante el largo viaje de visitante de L.A. a fin de mes, según le informaron fuentes a ESPN.”

Davis cayó a mitad del tercer cuarto contra los Timberwolves el 17 de diciembre cuando el alero Jaden McDaniels rodó contra sus piernas. El jugador rengueó hasta el banco y se dirigió al túnel. Davis trastabilló y se sentó en el suelo tras dar algunos pasos. El jugador ya estaba cuidando su rodilla y se había hecho ver en dos oportunidades esa semana. Se perdió dos partidos a principios de mes a raíz de una dolencia en su rodilla izquierda.

Los Lakers se han mantenido a flote sin él en la formación, estando 5-7 en los 12 partidos que se ha perdido. Davis lleva un promedio de 23,3 puntos, 9,9 rebotes y 2,0 bloqueos por partido esta temporada.

Davis ha sido visto trabajando

https://youtu.be/ZvGeIugrVhw

Un signo positivo para los Lakers es que Davis ha estado trabajando en la cancha con una voluminosa rodillera la última pasada. El Dr. Rajpal Brar dio precisiones acerca de la situación de Davis y lo que podría significar en cuanto a su regreso.

“Este es un indicador muy positivo porque nos dice que está progresando a un nivel de intensidad más elevado y respondiendo bastante bien. Aunque el equipo ha dicho que será revaluado en la cuarta semana, la realidad es que los kinesiólogos y entrenadores están evaluando a Davis diariamente y de no estar respondiendo bien no se encontraría en la cancha realizando estas actividades”, Brar sostuvo en un video en Silver Screen and Roll. “El próximo gran paso en su progresión será hacer ese movimiento lateral de lado a lado. Una vez que veamos eso, ahí es cuando realmente estará cerca de recibir el alta para un regreso total a la actividad.”

Los Lakers esperan que el tiempo fuera ponga a Davis más cerca del 100%, dado que ha lidiado con múltiples lesiones a lo largo del último año calendario.

Los Lakers continuarán con alineaciones más pequeñas al regreso de Davis

Cuando Davis finalmente regrese, puede esperar jugar una buena parte del tiempo en la posición de alero, lo que constituyó un punto de inflexión para los Lakers antes de que se lesionara.

“Creo que verán a Anthony jugando mucho en el 5, y cuando Anthony esté fuera (del partido), tenemos las alineaciones con las que hemos estado jugando con LeBron jugando básicamente de pívot”, sostuvo el entrenador principal de los Lakers, Frank Vogel, esta semana. “Es la dirección que creo que tomaremos con este grupo de cara a la segunda mitad de la temporada, y una en la que estamos viendo obvios beneficios en la actualidad y que sentimos que mejorará aún más cuando Anthony esté de regreso.”

Los Lakers aún cuentan con los centros tradicionales Dwight Howard y DeAndre Jordan en la plantilla, aunque han estado evaluando el mercado con el fin de ver cuánto podrían obtener a cambio de ambos. Tener a James y a Davis en la cancha le brinda un elemento adicional a un equipo que ha jugado bien ofensivamente.

“Esa es su belleza, ambos son versátiles como armadores de jugadas y bloqueadores, ¿entiendes a lo que me refiero?”, dijo Vogel.

LEER MÁS: [IMÁGENES] Estrella del Barcelona jugó El Clásico lesionado: ¿Cómo hizo Ronaldo Araujo?