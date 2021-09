INFORME: Los Cowboys suman a receptor luego de inhabilitar a titular lesionado: ¿Qué pasó?

Los Dallas Cowboys están aumentando la cantidad de receptores en sus filas al contratar a Robert Foster para el equipo de práctica, según la agencia SportsTrust. Esto se da luego de que a Michael Gallup se lo enviara a la lista de lesionados, lo que mantendrá al receptor afuera por al menos tres partidos. Se estima que Gallup estará marginado por tres a cinco semanas con un esguince en los gemelos, según Michael Gehlken, del Dallas Morning News.

Foster llegó a la NFL luego de cuatro años en la Universidad de Alabama. El receptor firmó como agente libre con los Bills y tuvo su mejor año en su temporada de novato en Buffalo. Foster tuvo 27 recepciones por 541 yardas y tres anotaciones en 2018. El receptor jugó una temporada más en Buffalo antes de sumarse a Washington el 2020. Foster solo jugó cuatro partidos para Washington, acumulando dos recepciones por 37 yardas.





Foster fue muy elogiado por Nick Saban

En Alabama, habían varios receptores talentosos con prioridad por sobre Foster, pero el receptor logró causar una buena impresión. Durante una entrevista en diciembre 2018 con Matthew Fairburn, de The Athletic, el agente de Foster, Ben Setas, habló de lo muy bien considerado que era por Nick Saban y el resto de los entrenadores de Alabama.

“Era muy difícil cubrirlo”, dijo Setas. “Recuerdo a Eddie Jackson (back defensivo de los Bears) diciendo, ‘Prefiero cubrir a Amari (Cooper) o a otro receptor antes que a Robert Foster’. El entrenador Saban solía decirlo todo el tiempo en las reuniones de entrenadores: ‘Nunca he visto a nadie dominar tanto a una defensiva en el equipo de práctica como este tipo. Hay que encontrar la manera de doblegarlo’. Era evidente en los entrenamientos.

Se espera que Wilson sea el suplente que más chances tenga luego de la lesión de Gallup





De todas maneras, a Foster le queda un largo camino para tener minutos de juego en Dallas, pero lo positivo es que es una contratación de bajo riesgo. El jugador que más oportunidades tendrá con Gallup afuera es Cedric Wilson.

“Con el receptor de los Cowboys, Michael Gallup, fuera de acción (gemelos) por algunas semanas, el receptor Cedric Wilson es el suplente que más se beneficiará. El coordinador ofensivo, Kellen Moore, tiene confianza en él. “Está listo para todo. Lo vieron jugar el jueves a la noche cuando le tocó entrar, y creo que no se notó la diferencia.

Gallup estará afuera por al menos tres semanas luego de ser enviado a la lista de lesionados

Luego de ser puesto en la lista de lesionados, Gallup se perderá al menos tres semanas según las reglas de la NFL. Será interesante ver si a Foster lo suman a la plantilla de 53 jugadores durante la ausencia de Gallup.

Los Cowboys también están lidiando con varios problemas relacionados al COVID. Zach Martin ha vuelto a ser parte de la plantilla de 53 jugadores y todo indica que podrá jugar frente a los Chargers en la segunda semana. Martin estuvo marginado durante el primer partido frente a los Bucs luego de haber dado positiveo por COVID-19.

“Los Cowboys han activado a Zach Martin y al suplente Brandon Knight luego de haber estado en la lista de reserve/COVID-19. A su vez, agregaron al liniero defensive Randy Gregory a la lista, lo que hace dudosa su participación frente a los Chargers”, tuiteó Todd Archer, de ESPN. “El receptor Michael Gallup (gemelos) ha sido agregado a la lista de lesionados, lo cual lo marginará por al menos tres partidos.

