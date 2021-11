INFORME: Los Cowboys probarán a pateadores para la semana 10

Es probable que el pateador de los Dallas Cowboys, Greg Zuerlein, no juegue en la semana diez frente a los Atlanta Falcons luego de que se anunciara el martes que lo han puesto en la lista de Reserva/COVID-19, lo que ha generado una búsqueda urgente de otro pateador.

Michael Gehlken, del The Dallas Morning News, reportó que los Cowboys van a probar a pateadores el miércoles y seguramente de ese grupo saldrá el pateador que jugará frente a los Falcons este domingo.

Gehlken no especificó qué agentes libres estarán presentes en la prueba, pero el sitio oficial de equipo especuló con la posibilidad de prestarle atención al novato Lirim Hajrullahu, quien fue parte del equipo durante la pretemporada y del equipo de práctica al comienzo de la temporada regular.

Zuerlein, de 33 años, ha convertido 14 de 18 goles de campo y 21 de 23 puntos extra en ocho partidos esta temporada. Desde que falló dos goles de campo y un punto extra en la semana uno se ha convertido en un jugador muy fiable.

Al momento de esta nota, no está claro aún si Zuerlein ha dado positivo por coronavirus o si ha tenido contacto con alguna persona infectada. Si está vacunado, el ex pro-bowler debe tener dos exámenes negativos en el transcurso de 24 horas y no tener síntomas por 48 horas para poder jugar el domingo.

Jerry da información actualizada acerca del tackle izquierdo Tyron Smith

En su aparición semanal de radio el martes pasado, el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, evitó especificar las chances de Tyron Smith de jugar frente a Atlanta. Smith no jugó en la derrota del equipo frente a los Broncos debido a espolón en el tobillo.

“Veremos”, dijo Jones en 105.3 The Fan, a través del sitio oficial del equipo. “Seguirán evaluándolo estos días. Dependerá del dolor que pueda soportar. Lo único que se puede hacer es hacer reposo y eventualmente probar como se siente. Es algo que mejorará haga lo que haga. No lo veo como algo a largo plazo”.

Su reemplazante, Terence Steele, no jugó bien frente a Denver, que registró dos capturas y cinco golpes a Dak Prescott. Los mandamases de los Cowboys quieren al siete veces pro-bowler de vuelta en el equipo a toda costa -y hay posibilidades de que suceda.

“Nos gustaría que pueda entrenar esta semana para que pueda tener la chance de jugar. No lo hemos descartado aún”, dijo el vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, el lunes pasado en 105.3 The Fan, vía Jon Machota, de The Athletic. “Tuvo una buena semana la semana pasada”.

Jones admite exceso de confianza en la paliza del equipo en la semana nueve

Los Cowboys llegaron al domingo con un registro de 6-1, habiendo ganado seis partidos seguidos y con delirios de grandeza. Pero al final fue solo eso, delirios. El equipo visitante humilló al local en el AT&T Stadium. Infligieron una paliza tan dura que FOX interrumpió su cobertura en vivo para cubrir otro partido más parejo.

El entrenador Mike McCarthy minimizó la idea de que su equipo no tomó con seriedad a los Broncos o que esperaban una victoria fácil. Sin embargo, Jones no opinó de la misma manera.

“La idea de perder no se me había cruzado por la cabeza”, dijo el martes pasado en 105.3 The Fan. “Creo que perdimos el ímpetu y eso se vio reflejado en nuestro lenguaje corporal… Cuando no te concentras solamente en lo físico… Te puede pasar lo que nos pasó el otro día”, dijo Jones. Pensábamos que estábamos listos… No fue así, y nunca había visto un desempeño tan desdibujado. Tenemos que recuperarnos… No dejamos que nuestra afición influyera en el partido de la manera que uno espera que pase. Estuvimos muy apáticos”.

