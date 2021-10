Los Lakers contrata a ex Bucks para el campo de entrenamiento: ¿Quién es?

El campo de entrenamiento sigue el ritmo de los Los Angeles Lakers mientras se preparan para el inicio de la temporada regular el 19 de octubre contra los Golden State Warriors . La lista está casi lista, pero el equipo podría estar interesado en agregar otra pieza o quizás dos. Según Adrian Wojnarowski de ESPN, Los Ángeles está contratando al veterano Frank Mason III.

Free agent G Frank Mason III is signing a training camp deal with the Lakers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2021

Mason ha jugado para los Sacramento Kings, Milwaukee Bucks y Orlando Magic durante cuatro temporadas. Solo ha jugado en un total de 13 juegos en los últimos dos años y promedia más de 6.7 puntos por juego a lo largo de su carrera. Como señaló Wojnarowski, este acuerdo solo se realizará a través del campo de entrenamiento.

Si bien aún no ha tenido un impacto serio en la NBA, Mason ha tenido éxito en otros lugares. Fue un All-American del primer equipo de Consensus durante su temporada senior en Kansas y también fue nombrado Big 12 Player of the Year. En 2020, fue nombrado MVP de la G League de la NBA. Tiene talento, simplemente no se ha traducido a los partidos reales de la NBA. Tendrá la oportunidad de ganar el último contrato bidireccional restante que los Lakers tienen para ofrecer.

Rajon Rondo está feliz de estar en los Lakers

Desafortunadamente para Mason, no hay espacio en la rotación de los Lakers para otro base armador. Su esperanza tiene que ser conseguir un contrato bidireccional. De hecho, el base armador puede ser el grupo de posición más profundo del equipo en la lista. Uno de los movimientos más notables que hizo Los Ángeles en la temporada baja fue traer de vuelta al base veterano Rajon Rondo . Era una parte importante del equipo del campeonato, pero decidió irse por dinero en la agencia libre la temporada pasada.

Fue un movimiento del que claramente se arrepintió, ya que está muy feliz de volver a usar el morado y el dorado. Durante el partido de pretemporada del lunes contra los Brooklyn Nets, Rondo tuvo dificultades para controlar sus emociones.

“Casi lloro de nuevo [el lunes]”, dijo Rondo a TMZ . “Significa todo. Estuve fuera durante un año … regresé y la recepción que tuve anoche, tuve que tratar de concentrarme en el juego”.

Aunque Rondo no siempre fue querido durante su Al principio de su mandato con los Lakers, se ganó a una tonelada de fanáticos con su actuación en los playoffs el año pasado.



Lakers se preparan para la gran temporada

Los Lakers se dirigen a la próxima temporada con una de las plantillas más apiladas en la historia de la liga. Puede que las piezas no encajen a la perfección, pero el equipo rebosa talento del Salón de la Fama. Los Ángeles va a ganar muchos partidos a espaldas de Russell Westbrook , LeBron James y Anthony Davis .

Hay preocupaciones sobre el espaciamiento y la defensa del equipo, pero deberían estar bien siempre que las estrellas se mantengan saludables. Davis y LeBron todavía pueden ser defensores de élite. La temporada pasada fue extraña para los Lakers considerando que tuvieron una temporada baja más corta. El equipo ha tenido mucho tiempo para descansar y prepararse este año y está en busca de sangre. Va a ser un gran año en Los Ángeles.

Este es el original en Heavy, por Austin Boyd