La lógica detrás de posible llegada a los Cowboys de exselección Top 10: ¿Quién es?

Se está prestando mucho a la situación de los mariscales de campo de los Dallas Cowboys mientras que Dak Prescott se recupera de una lesión en el hombre. Prescott ha estado limitado en las últimas prácticas, y el entrenador, Mike McCarthy, dio a entender que no jugaría en la pretemporada.

Puede que los Cowboys tengan la oportunidad de mejorar la situación de mariscales de campo suplentes del equipo luego de que los 49ers despidieran a Josh Rosen. Garrett Gilbert es el favorito para convertirse en el primer suplente debido a la inconsistencia demostrada por parte de Ben DiNucci al comienzo de la pretemporada.

La carrera de Rosen no ha despegado todavía, a pesar de haber sido seleccionado decimo en el draft de 2018, luego de haber brillado a nivel universitario en UCLA. Mike Garafolo, de NFL Network, reportó que los 49ers despidieron a Rosen para permitirle conseguir más oportunidades en otro equipo, dado que los Niners tienen mariscales de campo de sobra luego de haber sumado a Trey Lance.

“Los #49ers están despidiendo al mariscal de campo Josh Rosen, según algunas fuentes”, tuiteó Garofalo. “Rosen mencionó recientemente que no estaba recibiendo muchas oportunidades en las prácticas. Ahora deberá buscarse otro equipo”.

Rosen podría ser contratado por cualquier equipo de una lista de jugadores despedidos, así que los Cowboys podrían contratarlo antes de convertirse en agente libre. La otra opción para Rosen es que ningún equipo lo contrate antes ser agente libre y los Cowboys podrían ofrecerle un nuevo contrato. “Rosen lanzó por 2278 yardas, 14 intercepciones y 11 pases de anotación. En 14 partidos durante su año de novato en 2018 completó 55.2% de sus pases.

Rosen ha jugado para los Cardinals, Dolphins, Buccaneers y los 49ers en sus primeras tres temporadas en la NFL





Si Rosen se suma a otro equipo, sería el quinto en cuatro temporadas para el mariscal de campo. Los Cardinals seleccionaron a Rosen en el décimo lugar en el draft de 2018, pero optaron por prescindir de sus servicios luego de solo 13 partidos como titular. Arizona tuvo la primera selección del draft de 2019 y le dieron las riendas del equipo a Kyler Murray, de la mano del entrenador Kliff Kingsbury, en su primer año con el equipo.

Poco después de haber seleccionado a Murray, los Cardinals traspasaron a Rosen a los Dolphins. El mariscal de campo jugó en seis partidos, pero los Dolphins también optaron por prescindir de sus servicios al seleccionar a Tua Tagovailoa en 2020. Rosen terminó en el equipo de práctica de los Buccaneers, de donde lo contrataron los 49ers para que se sume a la plantilla principal del equipo en diciembre pasado. Previo al draft, McCarthy había dicho que los Cowboys querían sumar a un mariscal de campo durante la offseason, pero el equipo decidió no hacer ninguna contratación importante.

Siempre buscamos mejorar esa posición, mediante el draft o la agencia libre”, dijo McCarthy en abril, según WFAA.com. “No hay duda de que queremos que haya más competencia en ese departamento.

Kyle Shanahan, había indicado que el mariscal de campo había retrocedido en las prácticas

Rosen tuvo altibajos en los entrenamientos y eso no le conviene a ningún jugador tratando de convertirse en el tercer mariscal de campo del equipo. El entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, notó que Rosen “había retrocedido” en las últimas prácticas. Algunos días después, los Niners optaron por desprenderse de Rosen. Será interesante ver a que equipo se sumará. Para los Cowboys no sería riesgoso contratar a un jugador que hasta hace poco era una promesa en su posición.

“Creo que había empezado muy bien”, notó Shanahan el 8 de agosto, según 49ers WebZone. “Pero creo que ha retrocedido en las últimas prácticas”.

Rosen ofreció una valoración sincera acerca de lo difícil que es conseguir oportunidades siendo joven y compitiendo con un grupo plagado de mariscales de campo. Los comentarios del jugador se dieron luego de su decepcionante desempeño en la derrota frente a los Chiefs.

No he tenido muchas oportunidades en las prácticas, así que hay que saber controlar las emociones cuando se da la oportunidad y la mayoría de los pases que lanzas no son buenos”, dijo Rosen, según 49ers WebZone. “Hay que hacer lo posible para estar sereno. Los mejores mariscales de campo son muy buenos porque analizan bien las situaciones y saben dónde lanzar los pases cuando se necesita completar los pases. Cuando hay competencia por un puesto, y solo tienes dos o tres pases por día, no conviene fanfarronear.

“Hay que ser disciplinados. Si tus cuatro pases del día terminan desparramados por ahí y por allá, así te irá. Solo estoy tratando de aprender las jugadas de la ofensiva y acostumbrarme a ellas, y de poder aprovechar todas las oportunidades que me den.

