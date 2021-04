Messi de nuevo campeón de la Copa del Rey [GOLES]

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, sumó más récords a su enorme colección este sábado 17 de abril, luego de los dos goles marcados en la victoria por 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey que se disputó en Sevilla.

❤️💛 C A M P E O N E S 🏆 pic.twitter.com/Ekql4PSbjT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 17, 2021

El capitán marcó un doblete en la segunda parte para superar a Telmo Zarra como el jugador con más goles en la final de la competición.

“Lionel Messi ha marcado nueve goles en 10 finales de Copa del Rey con el @FCBarcelona, convirtiéndose en el jugador con más goles en las finales de la historia de la competición (Telmo Zarra – ocho)”.

9 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored nine goals in Copa del Rey 10 finals for @FCBarcelona, becoming the player with the most in the finals of the competition’s history (Telmo Zarra 🇪🇸, eight). Crown. pic.twitter.com/mSzGg5838H — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2021

Los goles de Messi también lo llevan a sumar 31 en esta temporada en todas las competiciones. Es un hito que el jugador de 33 años ha alcanzado durante 13 temporadas consecutivas.

“Lionel Messi ha marcado más de 30 goles en todas las competiciones por decimotercera temporada consecutiva”.

31 goals now across each of the past 13 seasons. He's now equalled his tally from last season. https://t.co/uOzcvPZ4iW — Squawka Football (@Squawka) April 17, 2021

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Griezmann y De Jong destacaron

El Barcelona dominó la primera parte contra el Athletic, pero no pudo superar al portero Unai Simon. Las ocasiones siguieron fluyendo después del descanso, y el Barça finalmente logró ponerse arriba en el marcador cuando Antoine Griezmann marcó gracias a un centro de Frenkie de Jong.

Llegó el gol de Barcelona: Griezmann se tomó revancha y esta vez le ganó el duelo a Unai Simón. Gran jugada colectiva del equipo de Koeman, que ahora se puso 1-0 sobre Athletic Club en la final de #CopaDelReyEnDIRECTV pic.twitter.com/iUVfJ7NWrm — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 17, 2021

El gol continúa con el excelente récord de Griezmann a la hora de encontrar la portería en finales con su club y país.

“Antoine Griezmann ha marcado seis goles en sus últimas cinco finales entre club y país: Europa League (2), Mundial (1), Supercopa (2) y Copa del Rey (1)”.

5 – Antoine Griezmann 🇫🇷 has scored six goals in his last five finals between club and country: Europa League (2), World Cup (1), Supercopa (2) and Copa del Rey (1). Prince. pic.twitter.com/HLAKqPnRzZ — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2021

Por su parte el jugador holandés sumo el segundo gol de la noche, para después para poner al Barça a cargo de la eliminatoria antes de que Leo Messi sumara un magnífico tercer gol al minuto 68′. El capitán comenzó la jugada justo dentro de la mitad del campo del Athletic, intercambió pases con De Jong y tranquilamente metió el balón en el arco.

Otro gol de Barcelona. Centro de Jordi Alba y De Jong, de gran partido, metió la cabeza para poner el 2-0 sobre Athletic Club de Bilbao. Los de Koeman encaminan la final de la #CopaDelReyEnDIRECTVpic.twitter.com/HVf5HEPmcO — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 17, 2021

Apareció la obra maestra de Lionel Messi, como no podía ser de otra forma. Golazo del astro argentino después de una jugada sensacional. Barcelona golea 3-0 al Athletic Club y se encamina hacia un nuevo título en #CopaDelReyEnDIRECTV pic.twitter.com/nrPwmzlEZf — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 17, 2021

Messi marcó un segundo gol cuatro minutos después para poner el 4-0, con un disparo raso del portero Unai Simon tras un centro de Jordi Alba.

MESSI AGAIN. Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 😱 pic.twitter.com/MPtgK8FoSy — ESPN FC (@ESPNFC) April 17, 2021

Griezmann pensó que había marcado el quinto gol más tarde después de rodear a Simon y marcar a puerta, pero vio su gol anulado por fuera de juego. El Barça tuvo que conformarse con cuatro tantos, lo que significa que Messi gana el título 35 de su carrera con los catalanes.

El internacional argentino también fue nombrado MVP de la final después de su exhibición de dos goles.

Primer trofeo que consigue Ronald Koeman

La victoria del FC Barcelona significa que el club continúa con su fenomenal récord en la Copa del Rey y gana el trofeo por 31ª vez. También es un primer título para los catalanes bajo el mando de Ronald Koeman.

El holandés ya ha levantado el trofeo tres veces en su carrera. Ganó la Copa del Rey como jugador con el Barcelona en 1990 y como entrenador con el Valencia en 2008.

La victoria también significa que el Barça evitará una segunda temporada consecutiva sin trofeos y debería proporcionar al equipo un gran impulso moral antes del enfrentamiento de La Liga. Los hombres de Koeman siguen luchando por ganar la liga y están a solo dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, con ocho partidos por jugarse.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Club América vs. Cruz Azul: ¿Cómo ver el Live Stream?