Liverpool – Ajax: cómo ver el partido gratis en Estados Unidos

Liverpool y Ajax jugarán este martes 1 de diciembre a las 15:00 PM, Hora del Este, un partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Los dos equipos llegan necesitados al encuentro, ya que la clasificación del grupo D está muy apretada. Liverpool tiene 9 puntos, Ajax 7, Atalanta 7 y Midtjylland 0.

Los reds se complicaron mucho la vida al perder contra el Atalanta en el último partido y llegan con más urgencia de la que se podía pensar. Una derrota les dejaría tocados, pese a que seguramente con una victoria ante el Midtjylland en el último partido de fase de grupo quedarían segundos.

Por su parte, el Ajax sabe que tiene que apurar sus opciones de clasificación intentando sumar algún resultado positivo y luego se lo jugará todo ante el Atalanta en la última jornada.

Para este partido, el conjunto de Jurgen Klopp no podrá contra con Thiago Alcántara, aún lesionado. Además, como ya sabíamos, la enfermería de los británicos está bien llena, con Van Dijk, Naby Keita, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain y Xherdan Shaqiri aún sin poder entrenar.

Los holandeses llegan al encuentro con más forma que el último encuentro contra los reds, en el que perdieron por 0 goles a 1.

Ajax in better shape than when they last met Liverpool, says coach https://t.co/GHP1gMdZ3R pic.twitter.com/E8ftpKCtEc

— CNA (@ChannelNewsAsia) November 30, 2020