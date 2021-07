Lionel Messi mostró sus habilidades para el baloncesto [VIDEO]

Lionel Messi no necesita presentación cuando se trata de jugar al fútbol, pero parece que la leyenda del FC Barcelona tampoco se queda atrás cuando se trata de impresionar en otros deportes.

El jugador de 34 años ha sido capturado disfrutando de un partido de baloncesto improvisado con sus compañeros argentinos Papu Gómez y Rodrigo De Paul. Gomez mostró al trío en acción en un video publicado en Instagram.

Los tres jugadores formaron parte de la selección argentina que ganó la Copa América este verano, al vencer 1-0 a Brasil en la final en el Estadio Maracaná para poner fin a una racha de 28 años sin que la Albiceleste alzará un trofeo.

El trío también jugará en La Liga la próxima temporada. De Paul está de vuelta por segunda vez en España y ha fichado por el campeón Atlético de Madrid procedente del Udinese, mientras que Gómez se unió al Sevilla en enero. Se espera que Messi continúe en Barcelona y firme un nuevo contrato de cinco años después de que expirara su contrato a fines de junio.

De Paul habló de lo que será enfrentarse a Messi

De Paul estaba feliz de hablar sobre Messi antes de la campaña de Argentina en la Copa América y admitió en una entrevista con Sid Lowe en The Guardian, que le gusta enfrentarse al capitán de la selección.

“Dado todo lo que vive, no puedes ir a ningún lado; puse un pie en un aeropuerto y 200 personas están allí; podría ser un personaje reservado, así que me sorprendió. Le gusta tener un mate, le gusta escuchar una canción, le gusta el truco”, dijo. “Hacemos juegos de calentamiento en los que dribleas, saltas un aro, lanzas. Yo digo: ‘Leo; Me encargaré de ti”. A él le encanta. Eso lo humaniza. Puedes verlo como existente en otra dimensión, pero es una persona”.

Luego se le preguntó al mediocampista si alguna vez venció a Messi y respondió con una carcajada: “No, es imposible. Y te lo diría si lo hiciera, eh. Puedes intentar disuadirlo, intentar cualquier cosa, pero es imposible”.

Papu Gómez: “Amamos mucho a Leo”

Leo Messi también disfruta de una estrecha relación con Gómez. Los dos jugadores fueron vistos en medio de una conversación en el campo después de la victoria del Barça sobre el Sevilla en las semifinales de la Copa del Rey la temporada pasada, como lo demostró SportsCenter.

¡De Selección! La charla entre Papu Gómez y Leo Messi tras el 2-0 de Sevilla ante Barcelona en la Copa del Rey. pic.twitter.com/4Ay8pVaiHw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2021

A los dos jugadores también se unieron los compatriotas argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña, y Gómez habló luego con Marca sobre lo que los jugadores discutieron en el campo.

“Hablamos de la vida. Me preguntó qué había pasado en Atalanta y dijo que le parecía interesante tenerme en España. No hablamos de nada extraño”, dijo. “También hablamos con Lucas sobre su lesión. Amamos mucho a Leo, es el capitán de la selección argentina y queremos lo mejor para él”.

Messi se enfrentará a sus dos compañeros la próxima temporada en La Liga. El primer encuentro del Barça con el Sevilla del Papu Gómez es el 12 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que los catalanes se enfrentan al Atlético y De Paul en el Wanda Metropolitano el domingo 3 de octubre.

