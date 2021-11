Leyenda de los Lakers identifica el “virus” que abruma al equipo: ¿Cuál es?

De todos los problemas que han inquietado a los Lakers en la primera parte de la temporada de la NBA, entre las lesiones o la falta de precisión, o la falta de química entre los jugadores, el que más debería preocuparles es el que más caro les cuesta, partido tras partido: el tercer cuarto.

Los Lakers son muy malos en los terceros cuartos. Tienen un diferencial de -89 en ese cuarto, la peor marca de la NBA. En cuanto a estadísticas avanzadas, su calificación ofensiva en el tercer cuarto es de 97.9 y la de su defensiva es de 120.6, ubicando su calificación neta en el tercer cuarto de -22.6. Eso los ubica en el puesto 29, solo superados por los Rockets.

De hecho, los otros tres equipos peor ubicados en estadísticas de tercer cuarto -Houston, New Orleans y Detroit- tienen un registro combinado de 6-36. Es casi un milagro que los Lakers sean tan malos en el tercer cuarto y aún tengan un registro ganador.

Para una leyenda de los Lakers y actual analista, James Worthy, los problemas en el tercer cuarto no son un tema menor. Luego de que los volvieran a aplastar en el tercer cuarto por 37 a 25 el lunes frente a los Bulls, Worthy declaró que el problema de los Lakers es “un virus”.

Worthy: ‘Los jugadores no pueden tomarse un descanso’

Worthy, por supuesto, es miembro del Salón de la Fama, siete veces all-star y tres veces campeón de la NBA con los Lakers. Hace análisis de los Lakers para Spectrum Sports antes y después de los partidos. Mientras que muchos culpan al cuerpo técnico por los problemas del equipo en el tercer cuarto, Worthy dijo son los jugadores que deben generar cambios:

Es como un virus. No puedes tomarte un descanso para recargar energía y revitalizarse. El entrenador les da un plan de juego para el tercer cuarto, pero no tiene la energía necesaria -parece que tienen más energía al principio del partido que al comienzo del tercer cuarto. Todos sabemos que el primer y el tercer cuarto son vitales, especialmente el tercer cuarto. Si lideras, quieres ampliar esa diferencia. Si hay que anotar puntos y mejorar la defensiva, se puede hacer.

Y eso ha sido un problema para los Lakers toda la temporada y es algo que tienen que corregir. No se trata siempre del cuerpo técnico, se trata de los jugadores. Antes de volver a la cancha tienen que hablarse, ´muchachos, esto es lo que tenemos que hacer´. No están haciendo eso.





Frank Vogel no sabe qué hacer con los problemas del equipo en el tercer cuarto

Worthy debería darle ese consejo a los Lakers, porque no parecen tener respuesta al terrible desempeño que tienen en esas situaciones. El punto más bajo de los terceros cuartos no sucedió frente a Chicago, sino el viernes pasado frente a los Timberwolves, cuando los Lakers fueron humillados en ese cuarto por 40 a 12.





Después del partido, el entrenador Frank Vogel solo pudo encogerse de hombros.

“Estamos abordando el tema y tratando de hacer que nuestros jugadores mejoren”, dijo Vogel. “No sé qué pasa. Logramos controlar el partido al comienzo, jugamos bien, pero luego no logramos mantener nuestro plan de juego.

Esto se ha convertido en un virus para los Lakers. Necesitan una cura, rápidamente.

